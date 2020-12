Foto: Alina Kovalchuk

La sentència de divorcisota dues forquilletes.De vegades a la bossade l’esmorzar dels nostres nensquan porten fruita pelada i a trossetshi posem unes forquillespetites i platejades.Les forquilles van i venende casa meva a casa tevai viceversai es van intercanviant o acumulant aquí i allà.Aquest matí m’he adonat que tinc aquí dues forquillesi que no te les torno ni t’aviso que les tincperquè m’encantenperò que no pot seri que te les he de tornar.Les he plantat al rebedorper donar-te-les quan hi passisalgun dia.Una vegada fa anyset vaig regalardues culleres encastadeslligades per la cintura amb un fil lilaque ens metaforitzaveni te les vaig emmarcar.Dormíem així, tu i jo.I així vam fer l’amor aquella penúltima vegadaperquè teníem una panxa de nou mesos menys tres dies.Ara he tornat de fer un volt amb els nensi m’he dit prou procrastinar i he obert el sobre del procurador.A dins hi havia dues còpies de la nostra sentència de divorcii he pensat deixa’n una al rebedorper donar-l’hi quan hi passialgun dia.I llavors ho he endreçat tot.I llavors doncs ja ho he vist:dues forquilles petites,l’una un pèl més gran que l’altra,en paral·lel,sobre la nostra sentència de divorci,els nostres nens.