Més premis, més cultura

Albert Forns, guanyador del 40è Premi BBVA Sant Joan Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

Susanna Barranco a «Accions de resistència», guanyadora del Premi de Teatre BBVA 2020

Raúl Aragonés, president, i David Comellas, CEO de AEInnova, guanyadors de la primera edició del premi Foto: Berta Tiana

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport del BBVA, impulsa vuit premis culturals en àmbits tan diversos com la pintura, la literatura, el teatre, la música, el dibuix, el cinema de muntanya i l’associacionisme. Ja és oberta la convocatòria de cinc dels guardons, incloent-hi també el que premia la innovació en sostenibilitat mediambiental. Aquestes són les característiques i requisits de cadascuna de les noves convocatòries.Convocatòria oberta fins al 15 de febrer de 2021.El premi: 35.000 euros lliures d'impostos, a banda dels drets d'autor de l'edició, a càrrec d'Edicions 62.El guardó, que té per objectiu fomentar l’escriptura i la lectura en català, és un dels pocs de la seva categoria i dotació que admet obres de les diferents modalitats de prosa literària (novel·la, narració, relat de viatges, memòries, biografia, diari, etc.), inèdites i escrites originalment en llengua catalana, independentment de quina sigui la nacionalitat o residència de l’autor. Entre els darrers guanyadors del Premi hi ha autors com Albert Forns (darrer guardonat amb l’obra Abans de les cinc som a casa), Gemma Lienas, Rafael Vallbona, Carme Riera, Najat El Hachmi, Baltasar Porcel, Joan Barril, Andreu Martín, Ada Castells i Melcior Comes, entre d’altres.A més del guardó, s’aposta per donar un major impuls a les obres guardonades amb l’activitat Avui també és Sant Joan, per acostar el premi als lectors d’arreu de Catalunya per mitjà de converses entre escriptors guardonats en els darrers anys amb el premi i psicòlogues expertes, en les quals parlen de valors i emocions universals a partir dels arguments de les respectives obres guardonades amb el Premi BBVA Sant Joan.Podeu consultar-ne tota la informació i les bases en aquest enllaç Convocatòria oberta fins al 29 de gener de 2021.El premi: una gira de 5 concerts a espais referents de Catalunya durant l’any 2021 valorada en 20.000 euros.El guardó se celebra de forma biennal i va ser instituït l’any 1992 per l’Obra Social de Caixa Terrassa amb la col·laboració d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, vol retre un homenatge a la soprano lírica terrassenca Montserrat Alavedra i Comas. S’adreça a joves músics estudiants de grau superior i professionals del sector, amb l’objectiu d’ajudar-los en la seva projecció professional. S'hi poden presentar formacions de cambra d'un mínim de tres músics, instrumentals o vocals, fins a un màxim de nou músics i s’admetrà la presència de director/a si la formació ho considera necessari. L’edat mitjana dels components del grup no podrà superar els 35 anys.Podeu consultar-ne tota la informació i les bases en aquest enllaç Convocatòria oberta fins al 15 de gener de 2021.El premi:una gira valorada en 20.000 euros exempts d’impostos consistent en cinc representacions a diverses sales de Catalunya, incloent-hi la participació al Festival Temporada Alta 2021.El premi és una plataforma de suport a la creació teatral i a la difusió del teatre professional, en qualsevol dels gèneres o estils, adreçat a companyies teatrals. El guardó compta amb la implicació de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, i la col·laboració de L’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona, que acull l’acte de lliurament depremis. A més, l’AADPC concedirà una menció especial a la millor interpretació i a la millor direcció, i les tres obres finalistes percebran 1.500 euros de premi.Podeu consultar-ne tota la informació i les bases en aquest enllaç . Convocatòria oberta fins al 12 de febrer de 2021.El premi: Les escoles d’educació primària hi opten en funció dels reconeixements obtinguts pels seus alumnes, i per la tasca pedagògica realitzada: per 1 o 2 alumnes premiats: 400 €; per 3 o 4 alumnes premiats: 600 €; i per 5 o més alumnes premiats: 800 €.El concurs té l’objectiu d'estimular el desenvolupament de les habilitats i capacitats dels alumnes de primària i d’educació especial en l’àmbit del dibuix i la il·lustració, així com fomentar la lectura en català mentre es treballa l’educació emocional i el respecte al medi ambient. A l'edició d’enguany, Sis contes per cuidar el planeta, l'autora Júlia Prunés tracta sis històries alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Organització de les Nacions Unides es proposa assolir per tal de “Transformar el món” mentre arriba l’any 2030, i que ens volen conscienciar de la importància de cuidar el planeta.Podeu consultar-ne tota la informació i les bases en aquest enllaç . Convocatòria oberta fins al 26 de febrer de 2021.El premi: un primer premi que tindrà una dotació de 10.000 euros, i un segon premi amb 5.000 eurosAmb l'energia assequible i no contaminant, producció i consum responsable, i l'acció pel clima per eixos principals, el guardó pretén ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin a la sostenibilitat en l'àmbit empresarial i, per aquest motiu, es dirigeix a pimes i autònoms de fins a 5 milions d’euros de facturació, amb seu a Catalunya, que portin a terme alguna iniciativa en l'àmbit de la innovació mediambiental, encara que la seva activitat principal no sigui aquesta.El premi pren com a referència l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides el setembre del 2015 i els seus 17 Objectius de desenvolupament Sostenible (ODS), que tenen com a missió eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d'altres.Podeu consultar-ne tota la informació i les bases en aquest enllaç . A més d'aquestes, queden pendents les convocatòries del Premi BBVA Ricard Camí de Pintura, el Premi BBVA de Música al talent individual, el Premi BBVA a l'Entitat de l'Associacionisme Cultural Català i el Festival BBVA de Cinema de Muntanya.