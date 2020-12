Pau Donés va morir el 9 de juny del 2020. Setmanes abans, a la Vall d'Aran es van gravar les imatges del videoclip de la cançó Misteriosamente hoy, de Jarabe de Palo. Pau Donés va dir: "M'agradaria fer un vídeo en què se'm vegi amb el meu gos, Fideos, passejant junts per la muntanya, trescant per l'herba, gaudint del cel infinit, del sol, de la natura que ens envolta, gaudint del moment sense pensar en res. Simplement això, Fideos, jo i la muntanya. Aconseguir transmetre aquesta sensació em faria feliç", va deixar escrit Pau Donés.Misteriosamente hoyno echo de menos.Misteriosamente hoya nadie espero.Misteriosamente hoytodo está en calma.Misteriosamente hoynada me falta.No tengo problemas por resolver,ni dudas ni espejismos.Me entretengo viendo atardecer.Misteriosamente hoyno siento culpa.Sorprendentemente hoynada me asusta.Milagrosamente hoyla vida ya no me pesa.Increíblemente hoyla vida vale la pena.Todo me parece bien,me siento bien conmigo.Nada tengo por hacer,no tengo líos.Solo tiempo que perdery el corazón tranquilo.Hoy me siento bien,deliciosamente bien.No tengo conflictos que resolver,ni dudas ni espejismos.Me contento viendo amanecer,todo me parece bien.Todo me parece bien,me siento bien conmigo,nada tengo por hacer,no tengo líos.Solo tiempo que perder,y el corazón tranquilo,hoy me siento bien,deliciosamente bien.