El pes de la felicitat

Ja fartet de veure com la gent gran ho pasan tan malament i tant tristos i sempre sols i ...ostres que posin alguna cosa mes normal que sembla que fer se gran es una fatalitat ! Que si , que segurament sera prou complicat pero ostres es que asobre sempre ens ho pinten tan fotut com poden!

Alguna alegria hi haura en fer se gran digo yo !? Doncs que n’ensenyin alguna cop casum l’olla !

Ara tampoc cal aquells que corren i salten com si tinguessin 20 anys casum no se lo normal del monton !

Deu ni do amb la publicitat de xais aborregats que fot anys que dura !! Sort que el nanos que venen ja no se l’empasrn tant tota aquesta falsedat forçada ! O aixo espero!!

Jjaja