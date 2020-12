​El dit i fet del futur

Imatge de l’exposició Print3D. Reimprimir la realitat. Foto: Fundació la Caixa

El vestit kinematics de Nervous Systems, una peça icònica que s’exhibeix per primera vegada a Espanya. Foto: Fundació la Caixa

Exposició

Print3D. Reimprimir la realitat

La impressió en 3D és un mitjà d’expressió molt atractiu per als artistes. Foto: Fundació la Caixa

Aquest Nadal, més que mai, haurem de buscar temes alternatius perquè el coronavirus no envaeixi les converses familiars. Suggereixo que il·lustreu la família amb els nous avenços de la impressió 3D, un invent que ha progressat molt en els seus trenta anys d'existència. Per quedar com uns experts en la matèria, només us heu d'acostar al Cosmocaixa i visitar l'expo Print3D. Reimprimir la realitat (ho podeu fer fins al 19 de setembre de 2021), que és una mica com un publireportatge del tema, però ideal per al nostre propòsit.En sortir-ne, haureu comprovat que amb aquestes impressores es pot fer de tot. A més, no es queden sense el maleït tòner perquè, la gràcia, és que poden imprimir amb qualsevol material.En el recorregut que ens proposen podrem comprovar que imprimeixen tasses i pots, pròtesis i òrgans, menjar i, fins i tot, violins i guitarres elèctriques. No us desespereu, lutiers, dubto que els músics us abandonin. També poden fer vestits i unes caçadores que filtren l'aire contaminat perquè es torni net, el súmmum de l'adaptació a la ciutat. La moda d'home és pràctica i la de la dona, sexi, amb això sembla que en un futur continuarem pringant. A través d'un emprovador virtual ens podem posar el vestit kinematics, ben escotadet i amb roba calada (és a dir, plena de forats, suposo que per estalviar temps i material). La màquina pren mides i te'l fa virtualment.Ja us dic ara que, a mi, el kinematics, per molt a mida que estigui, em queda fatal. El simulador de la sabateria m'ho ha encertat més. Partint de com anava vestida, m'ha calçat unes sabatilles de feltre ideals per als confinaments. Ben mirat, això també és molt futurista. Diuen que els virus no ens deixaran d'atacar, així que quedar-se a casa serà molt segle XXI.Tots aquests exemples mostren que la impressió 3D pot substituir la indústria de productes en massa per l'elaboració més racional d'objectes a mida. D'aquí ve la idea que podem reimprimir una realitat més verda, menys contaminant. I, ep!, si no ens en sortim i la Terra se'n va en orris, ens n'anem a viure a la Lluna. Amb les 3D podem fabricar-nos cases amb els materials que ens oferirà el satèl·lit. Què més volem?Per acabar, una advertència: l'exposició està pensada per al públic familiar. Si hi aneu amb les criatures, estigueu preparats. Poso la mà al foc que, per Reis, us demanaran una impressora 3D.Fins al 19 de setembre de 2021 al CosmoCaixa de Barcelona.Una exposició que fa un recorregut pel present, futur i l'àmplia versatilitat de la tecnologia de la impressió 3D a través de més de 30 peces impreses.