Què passa quan les arts entren a l'escola?

​Ja fa 54 Nadals que la Fundació Carulla felicita les festes amb la seva Nadala, una postal que sorgeix de la tradició d'enviar targetes amb bons desitjos, i que Lluís Carulla i Maria Font van voler portar més enllà i van transformar en una publicació cultural. Aquest 2020, la cultura i l'educació han tingut un paper clau i s'han presentat davant dels ulls de tothom com a béns fonamentals de la nostra societat, i La Nadala de la Fundació Carulla dona suport a aquests valors oferint recursos i experiències sobre com la cultura transforma l'educació a través de les arts.

Descobrim en 14 idees les claus d'una educació artísticament transformadora, tal com les exposa La Nadala 2020 L'educació i la cultura constitueixen l'ADN de la Fundació Carulla, i, en aquesta línia, La Nadala 2020 explora un debat que sentim més urgent que mai: com la cultura i els llenguatges artístics estan transformant l'educació.Lali Bosch, professora de filosofia, i Joan Manuel del Pozo, filòsof i exconseller d'Educació, fan un recorregut des de la Grècia clàssica fins a l'actualitat amb el vincle íntim entre cultura i educació com a fil conductor.La Nadala 2020 ofereix una mirada que traspassa les nostres fronteres i es fixa en polítiques i programes internacionals -de Kisangani a Hèlsinki, de Madrid a Delhi!- que promouen el paper de les arts i la cultura en l'educació.L'art és un territori excepcional per explorar, descobrir, formular noves preguntes i imaginar formes de vida alternatives. Fer això és important en qualsevol moment de la vida, però especialment a la infància i adolescència.Catalunya també està vivint una transformació a les aules mitjançant programes artístics. Els centres Magnet, Escola Nova 21, Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, AraART, Música a les escoles, Ciutat Educadores, Escoles Tàndem o Educació 360, són alguns dels programes i projectes que han revolucionat l'educació tal i com l'enteniem fins ara.La Nadala 2020 dona veu a responsables de programes educatius i de projectes artístics i culturals per esbrinar perquè cultura i educació han de treballar plegades i quin paper han de tenir en el món post-COVID-19?L'experiència artística exercita totes les nostres capacitats intel·lectuals, però l'accés a la pràctica de l'art s'ha de garantir amb un acompanyament professional de qualitat. Per a la transformació a través de l'art i la cultura calen bones estratègies pedagògiques.La Nadala 2020 repassa sis bones pràctiques artístiques que des de fa anys transcorren dins l'entorn educatiu i que destaquen tant pels processos que desenvolupen com pels resultats.Els equipaments culturals són motor de canvi de la societat i exerceixen un paper com agents educadors. Entendre el patrimoni cultural com un dret humà ens ajuda a connectar-lo amb la seva font de producció, les persones.El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla a l'Espluga de Francolí és un exemple de transformació en un espai educatiu obert al diàleg, a l'aprenentatge i a la cocreació. És una extensió de les escoles, un equipament obert al territori i a les persones que hi viuen.Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural, aborda una de les qüestions més controvertides del debat sobre cultura i educació: la del perfil i la formació que necessiten els docents i creadors per treballar plegats en aquests espais mixtos.La plenària Mutare Educació de la Fundació Carulla va posar en relació 250 persones vinculades al món artístic, cultural i educatiu amb l'objectiu d'identificar i cocrear les claus per desenvolupar projectes artístics als centres educatius.Durant el confinament, les escoles van haver de tancar i l'educació va entrar pels balcons de les cases. Al llarg d'aquells mesos, la cultura va tenir un paper central en l'educació. Ens va salvar, però més enllà d'això, les arts es van vestir d'educació per a milions d'alumnes i famílies.La connexió emocional és l'inici de qualsevol aprenentatge, i així es posa en pràctica a l'Escola Octavio Paz de Barcelona, on la cultura i l'art es conceben com a motors educatius i de cohesió.La Nadala 2020 es pot reservar a www.fundaciocarulla.cat/nadala . Totes les aportacions es destinaran íntegrament a projectes educatius que facin front a noves necessitats creades per la COVID-19 a l'escola catalana.