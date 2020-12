Icebergs i guèisers

Jo l'enyor com segles de glaceres solitàriesdevallant mil·límetres cap as oceans.Molt abans que habitassin sa terra es éssers humans,no hi havia ningú per mirar-les, només crustacis i algues.Jo l'enyor com el Titànic,com si m'haguessin tallat es collons,mil elefants en estampidaque se m'enduen sa vida.Som davant ses portes de l'infern,m'és igual la mar infinita navegant a dins sa fosca.Som a ses portes de l'infern per tu,i tenc plans de futur.Jo l'enyor com segles de glaceres solitàriesdevallant mil·límetres cap as oceans.Un piano caient de s'Empire State,era tonta i rosseta, segons s'al·lot, sa jugueta.Som davant ses portes de l'infern,plataformes de petroli amb diàmetres enormes.Som a ses portes de l'infern per tu,i tenc plans de futur.Som davant ses portes de l'infern,rodejat de flamarades molt amunt a dins ses ombres.Som a ses portes de l'infern per tu,i tenc plans de futur.