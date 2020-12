"És dur no poder seure junts a la mateixa taula. Però és més dur veure morir algú que estimes. Aquestes festes, salvem vides." Amb aquest missatge i amb aquest vídeo, fet amb personal sanitari, el Govern de les Illes Balears ha iniciat una campanya per plantejar-nos o replantejar-nos com i amb qui viurem aquestes festes.