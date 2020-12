Teresa Pàmies

1. El comunisme no és sols una ideologia sinó una manera de viure



2. Tornaria a lluitar des de la militància comunista amb totes les il·lusions i les decepcions que hi he trobat.



3. I és que el comunisme, xiqueta, si no el vius cegament, com una religió i fervorosament, no t'immunitza contra els dubtes, les incerteses i les decepcions; i quan això s'esdevé et crea seriosos problemes de consciència: o plegues o trampeges.



4. (Sobre el comunisme) El capitalisme és un sistema força més perillós per a la humanitat, especialment quan se sent amenaçat, quan sospita que tot allò que el sosté, l'engreixa i el potencia des de fa segles pot esfondrar-se i arrossegar tot el que viu al seu entorn.



5. Com pots veure, estimada Aliona, la teva àvia és, com diuen ara, bastant conflictiva, però el conflicte reviscola les neurones.



6. Havien passat vint-i-set anys. Ens vam abraçar entre emocionats i avergonyits d'envellir de sobte.



7. Gent culta, solidària i considerada, la generació que es formà en la militància comunista.



8. Un socialisme en llibertat és l'única alternativa a la deshumanització generada pel capitalisme. Un socialisme de rostre humà, que encara no ha triomfat en cap país del món.







* Citacions extretes del llibre Els anys de lluita. Carta a la néta sobre el comunisme, publicat per Columna Edicions.