Com treballem l’educació emocional?

Foto: Nathan Dumlao

Un dels pals de paller de les tres escoles que formen part de la Fundació Collserola –Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, l'Avenç i Ramon Fuster– és l'educació emocional: que els infants aprenguin a mirar-se endins i a mirar enfora, amb unes quantes eines que els serviran per sempre. Coneixem, a través de catorze punts, com les van treballant.establim un compromís afectiu des de la coherència, l’afecte i la capacitat de comunicació. El vincle amb cada infant s’estableix de forma personal, respectant la seva manera de ser i atenent a les seves necessitats. Aquest és el punt de partida del nostre projecte. Aquest vincle dona seguretat i confiança perquè cada infant se senti únic i valorat i, d’aquesta manera, l’ajudem a descobrir els seus talents personals, a conèixer els seus punts forts i els seus punts febles i a creure en les seves possibilitats, afavorint així l’autoconeixement i l’autoestima.la relació diària, directa i estreta amb la família permet crear un vincle de confiança necessari per establir una bona comunicació, avançar i acordar.les persones som éssers socials. La imatge que tenim de nosaltres mateixos és, en gran part, el reflex del que rebem dels altres. Dedicant temps a escoltar-nos els uns als altres aprenem a conèixer, comprendre i connectar amb les emocions alienes, a entendre el punt de vista dels altres i l’emoció des de la qual viuen un esdeveniment. Les interaccions positives entre els infants afavoreixen el bon clima a l’aula tot respectant les diferències, valorant i valorant-se i aprenent a tenir una altra mirada.des de l’equip de mestres i l’equip psicopedagògic, treballem de forma coordinada i compartint diferents punts de vista sobre l’evolució de cada infant. Ens reunim periòdicament per avançar de forma conjunta i acompanyar els nens i les nenes al llarg de tota l’escolaritat.crear i facilitar espais de conversa a nivell individual o col·lectiu per mostrar als infants que allò que ens diuen té un valor i mereix respecte. Fomentant l’aprenentatge dialògic aprendran a posar nom als seus sentiments i emocions així com a reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres. Els infants desenvolupen la seva capacitat de comunicació i de relació mentre aprenen a ser empàtics i assertius.treballem especialment l’empatia, aquella qualitat que ens permet tenir en compte l’altre, posar-nos al seu lloc i ser capaços de comprendre els seus sentiments. L’empatia afavoreix la connexió amb els altres per aportar el millor de nosaltres en la convivència.propiciem l’apropament entre infants perquè es coneguin entre ells, descobrint gustos i afinitats tot treballant les habilitats socials. Persegueixen un objectiu comú que permet als membres de l'equip aportar diferents habilitats i punts de vista i entendre que pertànyer a aquest grup comporta drets i deures. Un grup on tots i totes puguin créixer i cooperar, estar disponibles vers els altres, estar atents a les necessitats dels companys i companyes, dedicar temps a escoltar, a dialogar, a cedir i a acceptar.l’escola és el reflex de la societat i un espai privilegiat on els infants adquireixen coneixements i hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser aprendre a viure i a conviure. El conflicte forma part de nosaltres, de les relacions, de la vida, com una font d'aprenentatge d'un mateix i dels altres. És important, a l'escola, donar temps i espai als infants perquè trobin la seva manera pròpia d'enfrontar-se al conflicte. L’adult adopta un rol de mediador acompanyant les diferents situacions, promovent el diàleg i aconseguint el consens.fomentem la capacitat per relacionar-se de forma positiva millorant la participació equitativa, l’autonomia i la interacció simultània. Esdevé una eina inclusiva de gran importància.són una eina bàsica en l’educació emocional: ens ofereixen un escenari on nens i nenes poden sentir-se identificats amb els personatges, on poden reconèixer les emocions, aprendre a posar-se al lloc dels altres, acceptar la diferència… Parlem, expressem, pensem a través de les històries i les situacions dels personatges dels contes.fomentem la creació d'hàbits beneficiosos per a la salut i el benestar amb activitats que ajuden a prendre consciència de com ens sentim i ens ajuden a relaxar-nos o activar-nos segons convingui, mitjançant respiracions, exercicis de consciència corporal i d’atenció.és un projecte amb el qual treballem aspectes específics de l'educació emocional mitjançant activitats puntuals dissenyades per treballar la coeducació, el respecte a la diferència, l’empatia, la resolució de conflictes, el reconeixement de les emocions, el valor del pacte…és un espai de treball amb representants de professionals, famílies i alumnes per reconèixer, valorar i acceptar la individualitat, per garantir la igualtat d’oportunitats entre nens i nenes i per eliminar la discriminació per raó de gènere o orientació sexual. Oferim estratègies per modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals.sumem esforços entre el món de la pedagogia i el de la psicologia per afavorir el desenvolupament equilibrat de la persona. Per contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida personal, familiar i col·lectiva mitjançant tractaments i intervencions especialitzades, atenem les persones i el seu entorn a través d’una adequada coordinació de tots els àmbits professionals.