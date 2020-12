Malíccia, bescoll, adés i bac són paraules molt poc fetes servir actualment. Per recuperar-les, aquestes i tantes altres, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha engegat la campanya Sona tan bé, una col·lecció de vídeos musicals amb què vol promoure l'ús del català (variant valenciana) en escenaris urbans. Així de bé sona el primer, Les paraules de la iaia, dirigit per Àlex Martínez Orts, on participa l'actriu Sara Vallés.Quan va dir "adés"vaig saber que era algú especial.Després em va rematarafegint la paraula "bac".Feia anys que no escoltava,anys que no escoltavapronunciar estos mots tan bonics,les paraules que cantava,que utilitzava sempre la iaia.Malíccia, bescoll,tendre, cresol,desvanida i comboi.Espurna, pedaç,gallet i trellat,amerar i festejar.Sona tan bé, sona tan bé...