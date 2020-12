Marilyn vista per Milton H. Greene

Foto: Milton H. Greene © 2020 Joshua Greene · archiveimages.org

Catorze recomana Marilyn Monroe by Milton H. Greene. The 50 sessions , una exposició fotogràfica que reuneix una selecció del treball que l'actriu va fer amb el seu fotògraf de capçalera al llarg de cinc anys i que es pot visitar gratuïtament a la Filmoteca de Catalunya fins al 21 de febrer de 2021, i que anirà acompanyada d'una retrospectiva dels seus treballs com a actriu.Marilyn Monroe va ser a l'objectiu de retratistes de la talla de Bern Stern, Richard Avedon o Henri Cartier-Bresson, però va ser Milton H. Greene amb qui més i millor va connectar. L'exposició que es pot visitar a la Filmoteca de Catalunya presenta una selecció de 84 fotografies icòniques de l’actriu que pertanyen a cinquanta sessions fotogràfiques preses entre 1953 i 1957 pel llegendari fotògraf novaiorquès de moda i cinema del segle XX. Les sessions de Greene mostren una Marilyn radiant i natural al cim de la seva carrera i capten magistralment el seu enigmàtic carisma i el seu amor per la càmera.L'exposició és acompanyada per un cicle de projeccions de pel·lícules protagonitzades per l'actriu, com River of no return, de George Cukor, Gentlemen prefere blondes, de Howard Hawkes oThe Seven Year Itch, de Billy Wilder En podeu consultar la programació completa en aquest enllaç l'exposició Marilyn Monroe by Milton H. Greene. The 50 sessions a la Filmoteca de Catalunya (Plaça Salvador Seguí, 1-9, Barcelona).fins al 21 de febrer de 2021.