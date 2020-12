Un passaport a l'art

Foto: Museu Nacional d'Art de Catalunya

Foto: Fundació Joan Miró

Foto: Museu Picasso de Barcelona

Foto: Macba

Foto: CCCB

Foto: Fundació Antoni Tàpies

Foto: ArticketBCN

L'art ens transporta a altres èpoques, a altres vides i mirades. L'art ens mou a través de sensacions i ens fa conèixer i descobrir nous mons. Per fer aquest viatge i descobrir la millor col·lecció de pintures murals romàniques del món, el modernisme i les creacions més rellevants de creadors contemporanis hi ha un passatge especial: Articket permet descobir i gaudir els universos d'artistes com Miró, Picasso i Tàpies gràcies a un sol passaport, una entrada única que dona accés a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona, durant dotze mesos, a un preu únic de 35 euros.El passaport Articket permet l'entrada a sis museus de Barcelona, sis espais diversos que permeten apropar-se a l'art des de sis mirades diferents.Al centre de referència del Modernisme català s'hi mostren algunes de les obres més importants i representatives d’artistes dels primers anys del segle XX, com ara Gaudí, Jujol i Casas, però també d'altres figures clau en la història de l'art com Picasso, Miró, Rubens, Goya o Tintoretto. Però, si per alguna cosa és especialment cèlebre aquest museu, és per conservar la col·lecció de pintures murals romàniques més important del món, unes pintures essencials per entendre l’art, la cultura i la civilització de l’Europa medieval.Es va crear per fomentar el coneixement de l’obra i la personalitat de Joan Miró, i per acollir exposicions d’altres artistes destacats dels segles XX i XXI. La Fundació és un espai singular creat pel mateix Joan Miró, en un edifici excepcional obra de l’arquitecte Josep Lluís Sert, amb la voluntat de fer l’art accessible a tothom, una porta oberta a l’intercanvi d’idees i disciplines que mira constantment cap al futur. A la Fundació Miró s'hi pot veure una de les seleccions de pintures, dibuixos, escultures i obra gràfica més àmplies de l'artista català, i ofereix un recorregut complet a través de totes les fases de la seva trajectòria artística i vital.Un punt de partida essencial per entendre els anys de formació de Pablo Picasso i un dels atractius turístics més populars de Barcelona. Inaugurat l’any 1963, mostra el vincle de Picasso amb la ciutat comtal, un vincle que es va forjar durant l’adolescència de l’artista i va perdurar fins a la seva mort. La col·lecció del museu és única i pràcticament exhaustiva fins a l’època blava, i inclou obres importants del 1917 i la sèrie sobre Las Meninas (1957), així com una extensa col·lecció de gravats de l’artista.El Macba és un centre de referència internacional en la difusió de l’art i les pràctiques culturals contemporanis. La seva col·lecció permanent inclou obres d’artistes catalans, espanyols i internacionals, com Calder, Tàpies, Basquiat i Keith Haring, entre molts altres. A més d’exhibir obres de la seva col·lecció, el museu ofereix un programa ampli d’exposicions temporals i organitza activitats sobre art i cultura contemporanis.El CCCB s’ha consolidat com un pol d’atracció de cultura i creativitat, no tan sols a la ciutat de Barcelona, sinó a tot Catalunya, a l’Estat espanyol i també a escala internacional. El CCCB és un espai per a la producció, la creació i l’exhibició, un focus de cultura de la ciutat de Barcelona, punt de trobada d’agents culturals i usuaris de la cultura fidels a la idea que la cultura és una necessitat bàsica.La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani. Compta amb una de les col·leccions més completes d’obres de Tàpies i combina l’organització d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de cinema amb l’edició de publicacions diverses que acompanyen les activitats, i mostres periòdiques dedicades a Antoni Tàpies.A més de l'entrada a sis museus, ArticketBCN proposa cinc rutes artístiques per la ciutat, recorreguts temàtics traçats a partir d'obres d'art i de la seva història: Des de Montjuïc al cor de Barcelona : per explorar zones de Barcelona menys conegudes, gaudir dels museus de Montjuïc i endinssar-se progressivament a la ciutat fent parada a indrets pintorescos com la Satalia o barris tan populars com el Poble-sec i Sant Antoni. Barcelona, ciutat modernista : Barcelona és, sens dubte, la capital del Modernisme. Des del flamant passeig de Gràcia fins al cor de la ciutat, aquesta ruta uneix alguns dels edificis modernistes més emblemàtics amb espais menys coneguts pel gran públic. Descobreix la Barcelona medieval : un recorregut pels barris del Born, el Gòtic i el Raval que combina la visita als museus que formen part d’Articket amb la descoberta dels principals espais i monuments medievals de la ciutat com la Basílica de Santa Maria del Pi o el call jueu. El Parc de Montjuïc, el parc de l'art! : un indret on la natura, l’art, l’arquitectura i la calma es combinen per oferir una nova perspectiva de la ciutat. Un trajecte que passa per localitzacions com la Fundació Miró, el Teatre Grec o el pavelló Mies Van der Rohe. Espai públic, espai d'art : l’art surt dels museus i ocupa els carrers. Recorre els punts més emblemàtics de la ciutat a la recerca d’obres que s’han convertit en símbols i que omplen de significat el seu entorn.