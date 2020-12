El matí de Sant Esteve

Foto: novofotoo

El matí de Sant Esteveels galls no cantarani amb el fred i la vila desertala tristor serà molt gran.Quan el gris desperti l'albai s'aixequi el sol brillantsense els galls cantant-li l'arribadala gent no es despertaran.Dormiran com soques d'arbrei el Nadal se n'haurà anat,però el seu somni encara farà festade tips i morts que estaran.Apa vinga, nois i noies,vingueu tots aquí a cantar!Correrem pels carrer de la viladespertant a la gent gran.Prendrem pals, i pots i ollesfarem gran terrabastall,diran: "Ai, a què ve tanta gresca?"direm: "És que volem galls!"No volem, no, no senyora,que els mateu tots per Nadali volem que cada matinadaens despertin bo i cantant!No ens agraden les gallinesnosaltres volem els galls;si els mateu altre cop farem vagaperquè ah, aha, aha...