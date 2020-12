Foto: Facebook: Marlene Dietrich

Hans Leipzig, un mestre d'escola reclutat per l'exèrcit alemany, va escriure durant la Primera Guerra Mundial –el 1915– el poema que anys després seria la cançó Lili Marleen. Els versos els va descobrir la cantant Lale Andersen, que va demanar al músic Rudy Zink que hi posés música a ritme de vals. Però aquell poema va arribar a les mans d'un dels compositors oficials nazis, Norbert Schultze. El va musicar a ritme de tango i va demanar a Lale Andersen que la interpretés.La popularitat d'aquesta cançó va arribar durant la Segona Guerra Mundial, i va superar totes les intencions del poder nazi. El ministre de la Propaganda, Joseph Goebbels, va provar de frenar-ne l'èxit: la considerava perjudicial per a la moral de les tropes, ja que parlava d'un soldat que enyorava la seva parella, a qui no sabia si tornaria a veure. Però aleshores el rerefons ja havia anat més enllà: reflectia l'estat d'ànim del poble que patia la guerra. Fins i tot es va convertir en l'himne de l'altre bàndol quan Marlene Dietrich (27 de desembre del 1901 - 6 de maig del 1992), que donava suport a les tropes aliades, la va començar a cantar en anglès. La tornem a veure i a escoltar, i en sentim l'adaptació catalana interpretada per Marina Rossell.Outside the barracksby the corner lightI'll always standand wait for you at nightWe will create a world for twoI'll wait for you the whole night throughFor you, Lili MarleneFor you, Lili MarleneBugler tonight,don't play the Call To ArmsI want another eveningwith her charmsThen we will say goodbye and partI'll always keep you in my heartWith me, Lili MarleneWith me, Lili MarleneGive me a rose to showHow much you careTied to the stem,A lock of golden hairSurely tomorrow you'll feel blueBut then will come a love that's newFor you, Lili MarleneFor you, Lili MarleneWhen we are marchingIn the mud and coldAnd when my packSeems more than I can holdMy love for you renews my mightI'm warm again, my pack is lightIt's you, Lili MarleneIt's you, Lili MarleneMy love for you renews my mightI'm warm again, my pack is lightIt's you, Lili MarleneIt's you, Lili MarleneSota la llanternaenfront del meu quarter,sé que tu m'esperessempre, amor meu.Mentre murmuro el teu nom,em bat el cor i et tinc present.Amor, Lili Marleen.Tan lluny, Lili Marleen.Brama aquesta guerrai ho esguerra tot.I tinc por de perdre'men un altre front.Però em reconforta dir el teu nom.I quan el dic et sento a prop.Si ets lluny, Lili Marleen.Tan lluny, Lili Marleen.Cada cop que em cridenper tornar a marxar,busco entre els recordsla llum del teu mirar.Sento els teus passos pel carreri tot això em dóna fede tu, Lili Marleen.Tan lluny Lili Marleen.Però mentre et perds entre el trepig,la boira et du molt lluny de mi.Tan lluny, Lili Marleen.Molt lluny, Lili Marleen.