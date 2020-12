Fotomuntatge d'una alosa alçant el vol Foto: Paul Green

The lark ascending (L'alosa ascendent) és una peça per a violí i orquestra, inspirada per un poema de George Meredith dedicat a aquest ocell, escrita pel compositor Ralph Vaughan Williams (Gloucester, 12 d'octubre de 1872 - Londres, 26 d'agost de 1958). Vaughan Williams és un dels compositors anglesos més importants i apreciats del Regne Unit i gaudim d'una de les seves composicions més conegudes interpretada en directe pel violinista anglès Nigel Kennedy (Brighton, 28 de desembre de 1956).