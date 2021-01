George Martin i The Beatles durant un assaig. Foto: Facebook George Martin

George Martin va néixer a Londres el 3 de gener de 1926 i hi va morir el 8 de març de 2016. Va formar-se com a pianista i oboista i durant la seva carrera va ser també compositor, arranjador i productor musical. És conegut i reconegut principalment per haver produït la majoria dels treballs discogràfics de The Beatles. El recordem amb el fragment Pepperland de la banda sonora orquestral que va compondre per a la pel·lícula animada Yellow Submarine.