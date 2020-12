Foto: Aaron Burden

Pel gener comença l'anyi els onze mesos que faltenfan que el fred no es senti tant.Els tres reis, majestuosos,passen per ciutats i vilesi són sempre generosos.Amb la neu, si n'ha caigut,fem un ninot que ens contemplai té el nas molt punxegut.Però una ullada de solel pot fondre de seguidai tots hem de portar dol.Cal anar amb compte amb el glaç,que si bades i rellisqueset pots molt ben trencar un braç.Pel gener fa un fred molt viu,se'ns han acabat les festesi tots enyorem l'estiu.Del llibre Per molts anys!, que va dedicar als seus néts Marta, Oleguer i Marçal.