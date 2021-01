Foto: Facebook Renaldo & Clara

Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.Tot el que toqueses torna foc,enmig les flamesexplota el cor.Agafes aire,t'agafes fort,amb quines ganessurt volant tot.El nom de les cosesel vull triar jo.A partir d'ara.... Hm.Això no és cap broma,és la febre de l'or,destries la sorrai et quedes lo bo.L'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.L'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.Tot el que toqueses torna foc,enmig les flamesexplota el cor.Agafes aire,t'agafes fort,amb quines ganessurt volant tot.L'amor fa calor,l'amor fa calor, oh, oh, fa calor.