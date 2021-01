Foto: Hillary Waters Fayle

Des de patrons geomètrics fins a delicades flors de colors. Hillary Waters Fayle dona una nova vida a les fulles seques que recull. N'hi ha de magnòlia, de pollancre o pàmpols de vora serrada, i hi broda pètals o les cus per crear composicions tan boniques com aquestes 14.