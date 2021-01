M'enlairo com un pardaldeixant el vèrtic reposar a terrai quan menys era el meu pes,jo més pujava, més m'enfilava.Se m'ha empetitit el joi el tot creixia entre els meus braços.Se m'ha empetitit mon ànsiade bracet amb ma ignorància.Volant, volant he vistque eren mentida les lleis dels homes.Volant, volant he vistque eren veritat les cançons de dones.Volant, volant he vistque s'esvaïa tota frontera.Volant, volant he vistque en la tristesa hi ha un puntet de guerra.Que l'aire és la companyiai el foc vol sabiduria,i l'aigua amaga la vidai la terra amb la panxa crida.I al seré m'enganyo el soc arai el riure i el plor són germans,i l'odi, pes mort dels grans,dels capgrossos fa capsigranys.Amunt, amunt.Amunt.Volant, volant he vistque eren mentida les lleis dels homes.Volant, volant he vistque eren veritat les cançons de dones.Volant, volant he vistque s'esvaïa tota frontera.Volant, volant he vistque en la tristesa hi ha un puntet de guerra.Que tot flota amb desigd'acostar-se i atraure els altres,que no em passa res d'estranyque no li passi a una estrella llunyana.Que soc un tresor preciós,com la sardina i la marihuana.Que si volo amb els ulls oberts,veig un miracle aquí, en cada passa.Que tot flota amb desig.Que no em passa res d'estrany.Que soc un tresor preciós.