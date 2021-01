El joc del teatre

Denise Duncan, professora del curs Juego, azar y escritura Foto: Kiku Piñol

Si algú s'ha posat a escriure alguna vegada, s'hi ha trobat. Un full, una pantalla, buits, blancs, i una pressió autoimposada de vestir-se amb el llegat de les grans obres, dels grans autors. Paràlisi i pànic són companys habituals del començar a escriure i més, potser, si el que es vol és iniciar-se en un nou gènere. Però hi ha maneres de desactivar aquestes cotilles mentals i esquivar les traves de voler ser el nou Txèkhov i una és el joc. És el que proposa Denise Duncan a Juego, azar y escritura , el curs d'introducció a l'escriptura teatral que impartirà a la Sala Beckett del 29 de gener fins al 4 d'abril de 2021.

La mecànica dels jocs de taula, un món únic i lliure que, d'altra banda, té unes normes específiques que cal conèixer, s'assembla molt al teatre, i des d'aquest paral·lelisme Denise Duncan proposa el joc com a protagonista i activador de la creativitat.Cada joc de taula que ha seleccionat Duncan té una riquesa pròpia que pot servir per escriure i estimular la imaginació, crear escenes i desenvolupar textos dramàtics. Els protagonistes de les sessions seran el MindMaze (per aprendre a filar incidents desencadenants), les cartes del tarot (a partir de les quals es treballaran arquetips i desenvolupament de personatges), l'I-Ching (per explorar estructures possibles i conflictes dramàtics), el Dixit (sobre la creació d’imatges i atmosfera), el conegudíssim Cluedo (per bastir una trama potent i la tensió dramàtica)... i tots ells s'hauran de gaudir i jugar per, després, abocar-se a l'escriptura. Juego, azar y escritura s'impartirà presencialment, sempre que les circumstàncies ho permetin. En cas que no es pugui realitzar a la Sala Beckett, es convertirà al format virtual. Us hi podeu inscriure en aquest enllaç Denise Duncan és llicenciada en direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona i llicenciada en Arts Dramàtiques. Des de 2002 es dedica principalment al teatre com a actriu, productora, dramaturga i directora d’escena, i els seus textos han sigut guardonats als premis Marqués de Bradomín i Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal Alcover. A més va ser l'autora resident de la Sala Beckett durant la temporada 2019-2020, residència durant la qual va escriure El combat del segle , que es va estrenar a l'octubre, protagonitzada per Armando Buika i Alex Brendemühl.