Foto: Óscar Criado

"Em sembla bé és el primer single de Llunes de Plutó perquè recull molt bé l'essència del disc. És una cançó que va sortir durant el confinament i que parla d'acceptar les coses com són, sobretot les que no podem triar, i mirar de gaudir-les i trobar-ne el costat positiu. És una cançó positivista que convida a superar els obstacles mentre valores el moment i els petits detalls de la vida." Així presenta i així avancem aquest tema del nou disc de Caïm Riba (Formentera, 1974), que sortirà a principis de març.Sentir-me sol pot ser el millor que tinc,caure malalt pot ser el millor que tinc,viure el moment pot ser el millor que tinci ja em sembla bé, ja em sembla bé.Llegir al meu llit pot ser el millor que tinc,cantar cançons pot ser el millor que tinc,viure el moment pot ser el millor que tinc,i ja em sembla bé, ja em sembla bé.–No hi pensis més–. No hi ha res que sigui el millor.–No hi pensis més–. Tot pot tenir el seu costat bo.–I no hi pensis més–. Serà qüestió d’aprofitar cada moment.I ja em sembla bé, ja em sembla bé.Plorar per dins pot ser el millor que tinc,riure tot sol pot ser el millor que tinc,viure el moment pot ser el millor que tinc,i ja em sembla bé, ja em sembla bé.–No hi pensis més–. No hi ha res que sigui el millor.–No hi pensis més–. Tot pot tenir el seu costat bo.–I no hi pensis més–. Serà qüestió d’aprofitar cada moment.I ja em sembla bé, ja em sembla bé.I ja em sembla bé, ja em sembla bé.I ja em sembla bé, ja em sembla bé.–No hi pensis més–. No, no, no, no hi pensis més.–No hi pensis més–. No, no, no, no hi pensis més.–No hi pensis més– Tot està bé.–No hi pensis més– I ja em sembla bé, ja em sembla bé.–No hi pensis més–. No hi ha res que sigui el millor.–No hi pensis més–. Tot pot tenir el seu costat bo.–No hi pensis més–. Serà qüestió d’aprofitar cada moment.I ja em sembla bé, ja em sembla bé.Sentir-me sol pot ser el millor que tinc.