Reconstruccions

Foto: Carmen Jost

I ara ve quan hauries de començara construir de nou la paretel murla muralla la reixala carcassa l’armadurala tercera pell d’espines.Quan hauries de deixar de creureen allò de les cases casala cuina el recerla intempèrie lluny (rere els vidres)Deixar de creure-hisimplementseguir passant la vida sense gaire cosa mésque l’únic estret tros de terra que et pertany.I després un diatornar a fer l’amor sense ser-hi gairegaudir des de la superfíciei arribar a creure que la vidate la pots omplir amb la feinael cinema els vermuts el gimnàsles sèries de Nètflixalguna festa esporàdica amb alcohol i fumquan la buidor sigui nàusea.Però no comences. No saps per on. No trobes els maonsles eines els ferros el llautó les espines.Ets encara un laberint d’estances buidesper on campen impunes els corrents d’aire.*text publicat al blog La vida té vida pròpia