Fetén Fetén, músiques per ballar

El duet Fetén Fetén Foto: cedida

Catorze recomana el concert que el duet Fetén Fetén farà, en el marc del cicle Temporada musical, al CaixaForum de Barcelona el diumenge 31 de gener de 2021 a les 19 h.Fetén Fetén són Diego Galaz i Jorge Arribas, un duet d'enamorats d'instruments poc habituals com el phonoviolí, la carraca, la flauta cadira de càmping, l'ala de voltor... Amb aquestes eines, i també altres més conegudes per a tothom com el violí o l'acordió, homenatgen i fan noves lectures de la música tradicional i popular de ball. El resultat pot tant ser un vals com un foxtrot, un pasdoble o una havanera, però és sempre una alenada fresca, divertida i a punt per ser ballada, que porta el públic per tradicions musicals de llocs com els Balcans o el Japó.L'aforament del concert serà limitat. Les entrades, que per als clients de CaixaBank tenen un 50% de descompte, es poden adquirir en aquest enllaç el concert del duet Fetén Fetén.al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).el diumenge 31 de gener de 2021 a les 19 h.