Música per a dos vespres d'hivern

Lu Rois i Anna Andreu Foto: Mònica Bedmar/ Sílvia Poch

Una de les edicions d'Els Vespres d'Hivern, al Paranimf de la Universitat de Barcelona Foto: Universitat de Barcelona

És hivern, però sabem i vivim que no és un hivern com els altres. Malgrat les circumstàncies actuals, però, la Universitat de Barcelona continua apostant per la cultura, per la música, i proposa un vespre una mica més amable amb la sisena edició del cicle de concerts gratuïts Els Vespres d'Hivern Els Vespres de la universitat de Barcelona , amb dues cites anuals, és un cicle que vol donar visibilitat a les propostes emergents del panorama musical de casa nostra, amb amplitud de sonoritats i estils. Hi han participat artistes com Rosalía, Maria Jaume, Nico Roig i Ferran Palau, músics les propostes dels quals avui ja són plenament consolidades.Enguany, a més del format presencial al Paranimf de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (amb l'aforament limitat per les mesures sanitàries), els concerts també es podran seguir en directe de manera virtual (cal inscriure-s'hi prèviament) i així gaudir de l'abric de la música d'aquestes dues propostes.La cantant, pianista i compositora sabadellenca presenta Microcosmos (Bankrobber, 2020), el seu darrer disc, un treball fet de cançons que orbiten al voltant de la maternitat i que celebra l'alegria d'una nova vida, però dona veu, també, als silencis, les pors i solituds per escampar-les al vent. Un cant d’alegria i sensibilitat a la vida que s’estrena. Les invitacions per al concert de Lu Rois estaran disponibles a partir del 28 de gener al web de Vespres . La inscripció per assistir-hi de manera virtual es pot fer a través d' aquest enllaç Després del grup Cálido Home, el projecte que compartia amb Eduard Pagès, Anna Andreu debuta en solitari i en català amb Els mals costums (Hidden Track Records, 2020), un disc on compta amb la col·laboració de la violinista Marina Arrufat, que a més dels cors hi posa la bateria i el piano. El disc és una aposta pel pop-folk de sonoritat acústica amb lletres d'inspiració poètica. Les invitacions per al concert d'Anna Andreu estaran disponibles a partir de l'11 de febrer al web de Vespres . La inscripció per assistir-hi de manera virtual es pot fer a través d' aquest enllaç