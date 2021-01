Na nena (tornada a Menorca) és una cançó escrita per Gumersind Riera i musicada per Jose Luis Ortega Monasterio. L'escoltem interpretada, d'una banda, pel grup d'havaneres Port Bo, i per altra, per Sílvia Pérez Cruz i el pianista Marco Mezquida , que la van gravar al disc MA. Live in Tokyo. Mezquida ens explica que "és una cançó que m'ha acompanyat des de sempre, i la Sílvia la coneixia perquè el seu pare la cantava a Calella de Palafrugell. Amb la Sílvia solíem fer això: si anàvem a Galícia, tocàvem una cançó típica d'allà, o si anàvem a Mallorca, també. Jo soc menorquí, i tenia ganes de fer l'ullet a Menorca des de l'altra banda del món. Quan vam anar a gravar el disc al Japó vam fer una versió molt sentida perquè, a més, entre el públic hi havia una amiga meva de la infantesa".Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca,i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent.Veure, de nou, com es sol tan brillant i tan càliddamunt ses aigües tranquil·les es mor dolçament.Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca,i tenir-te entre els braços sentint com batega es teu cor,veure els teus ulls lluminosos humits d’enyorança,ses teves mans delicades i es teus cabells d’or.Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.I quan senti que tu em ratlles, que tu ratlles molt suaument,sentiré dins del cor sa paraula del mar i des vent.Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles molt suaument,sentiré dins del cor sa paraula de la mar i des vent.Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles molt suaument,sentiré dins del cor sa paraula de la mar i des vent.