Units per un balancí

Imatges del web de Design Museum

El Design Museum de Londres cada any atorga els Beazley Designs of the Year, uns premis –molt prestigiosos, uns dels més importants del món– adreçats als millors dissenys. Un dels projectes guanyadors d'aquesta edició ha estat Teeter-Totter Wall: uns gronxadors, dissenyats per dos arquitectes de Califòrnia, Ronald Rael i Virginia San Fratello, que es van posar en els espais buits del mur construït entre els Estats Units i Mèxic. D'aquesta manera, els infants d'El Paso (Texas) i de Ciudad Juárez (Mèxic) van poder jugar junts i mirar-se als ulls malgrat la barrera de sis metres que els separava. El balancí va funcionar només durant vint minuts, però les fotos es van fer virals arreu del món.El jurat destaca que "el projecte va crear un espai on, per primera vegada, nens de les dues bandes de la frontera van ser convidats a interaccionar amb sentit amb els seus veïns, en un intent de crear unitat en una frontera que vol separar políticament Mèxic dels Estats Units." El director del Design Museum of London ha remarcat que "el Teeter-Totter Wall ens anima a crear noves formes d'interacció humana: ens recorda d'una forma inventiva que les persones poden anar més enllà de les forces que intenten separar-les."