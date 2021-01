Les cantants Rosalía i Billie Eilish han publicat Lo vas a olvidar, una cançó que formarà part de la banda sonora de la sèrie Euphoria (HBO). Fa mesos havien compartit a les seves xarxes socials la voluntat de treballar juntes i, al cap d'un temps, que aquest desig s'havia fet realitat. La cançó, cantada en castellà i anglès, l'han escrita amb el germà d'Eilish, Finneas O'Connell, i Pablo Díaz-Reixa, El Guincho, productor i coautor d'uns quants temes de la catalana.Dime si me echas de menos aún.Dime si no me perdonas aún.¿Qué harás con todo este veneno? Nada bueno.Dime si me echas de menos aún.¿Lo vas a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?¿Lo vas a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Dime que no te arrepientes aún.Dime si aún queda algo en común.El tiempo que se pierde no vuelve.Dame un beso y bájame de la cruz.¿Lo vas a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?¿Lo vas a olvidar? Can you let it go?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?Ay, ay,ay, ay, ay, ah...El amor no puede medirse en paso firme.Un día soy un Dios y al otro puedo partirme.I needed to go 'cause I needed to know you don't need me.You reap what you sow but it seems like you don't even see me.El amor no puede medirse en paso firme.Un día soy un Dios y al otro puedo partirme.You say it to me like it's something I have any choice in.If wasn't important then why would you waste all your poison.