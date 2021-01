Stendhal i el miracle de l'amor

Foto: Plus45

Henri Beyle, conegut amb el pseudònim de Stendhal, va néixer el 23 de gener de 1783 a Grenoble i va morir el 23 de març de 1842 a París. Recordem l'escriptor francès amb 14 reflexions seves.Intenta no ocupar la teva vida amb odi i por.Anar sense amor per la vida és com anar al combat sense música, com emprendre un viatge sense un llibre, com anar pel mar sense estels que ens orientin.L'home que no ha estimat apassionadament desconeix la meitat més bella de la vida.Van ser les altres arts les que em van ensenyar a escriure.Un llibre és un mirall que passeja per una gran avinguda.L'amor és el miracle de la civilització.Estimar és tenir el valor de xocar amb els obstacles.Sovint es desvaloritza el plaer descrivint-lo.Totes les religions es basen en la por d’una majoria i en la intel·ligència d’una minoria.L'ànima és el conjunt de les passions.Per pocs obstacles amb què ensopegui una veritable passió, patiràs més que gaudiràs.Amb les passions un no s'avorreix mai. Sense elles, s’idiotitza.La vida és massa curta i el temps que malgastem badallant mai el podrem recuperar.Un grau molt petit d'esperança és suficient per fer néixer l'amor.