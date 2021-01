Carlo Borschi va néixer el 24 de gener de 1705 i va morir el 16 de setembre de 1782. Conegut amb el sobrenom de Farinelli, en honor als germans Farina que li van finançar gran part dels seus estudis, va ser un dels castrati italians més famosos del segle XVIII.

Els castrati eren els cantants que ja de nens despuntaven per tenir un gran potencial vocal. Per mantenir la dolçor de la veu infantil se'ls destruïa el teixit testicular de manera que podien interpretar papers de dona a les òperes. Així, conservaven el timbre agut i tendre dels nens, però amb l'afegit de la formació adulta, una tècnica assolida, més capacitat pulmonar i millor impostació de la veu. La majoria provenien de famílies pobres que esperaven sortir de la misèria amb la possibilitat que el fill assolís la fama.Revivim l'escena de la pel·lícula Farinelli en què, a través de l'ària Lascia ch'io pianga de l'òpera Rinaldo –de Georg Friederich Händel i Giacomo Rossi–, sentim la impotència i la desesperació del protagonista. Dona veu al castrati una mescla digital cantada per la soprano polonesa Ewa Malas-Godlewska i el contratenor estatunidenc Derek Lee Ragin.Lascia ch'io piangamia cruda sorte,e che sospirila libertà;e che sospirie che sospirila libertà.Il duolo infrangaqueste ritortede' miei martirisol per pietà;de' miei martirisol per pietà.de' miei martirisol per pietà.Lascia ch'io piangamia cruda sorte,e che sospirila libertà;e che sospirie che sospirila libertà.