L'optimisme parla idiomes

Foto: Andrea Piacquadio

Cursos presencials, semipresencials, per videoconferència o totalment virtuals per a nivells des d'inicials fins a avançats (la matrícula ja és oberta, els cursos comencen el 5 de febrer i els podeu consultar al web de l'EIM ), un ampli ventall d'opcions per incorporar una nova llengua que, de ben segur, contribuirà a un futur que ha de ser millor. I mirant al futur des del present que ens ha tocat viure, descobrim catorze dites i frases fetes en diversos idiomes que es poden aprendre a l'EIM per encomanar-nos d'optimisme.Schwierige Wege führen oft zu wunderschönen Zielen (alemany): Els camins difícils solen portar a destins meravellosos.Il buon giorno si vede dal mattino (italià): literalment "El bon dia es veu al matí", vol dir que si alguna cosa comença bé segurament seguirà bé.A toute chose, malheur est bon (francès): la versió en francès del "No hay mal que por bien no venga" en castellà.When life gives you lemons, make lemonade (anglès): "Si la vida et dona llimones, fes-ne llimonada", una dita que ens anima a trobar la part bona a qualsevol circumstància.Kein Regen, keine Blumen! (alemany): Sense pluja no hi ha flors!Tout pourrait être mieux, mais tout pourrait être plus mal. Donc, tout va bien (francès): Tot podria anar millor, tot podria anar pitjor. Llavors, tot està bé. Una frase per agafar perspectiva sobre les coses.Chi la dura la vince (italià): Qui persisteix, guanya.Every cloud has a silver lining (anglès): literalment "Cada núvol té la seva capa platejada", per mirar de trobar el costat positiu de les coses, per fosques que semblin.Une vie trop tranquille est une mer morte (francès): Una vida massa tranquil·la és com un mar mort.Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist (alemany): Fes el que puguis amb el que tinguis allà on siguis.Da cosa nasce cosa (italià): Un "De mica en mica s'omple la pica" en versió italiana per recordar-nos que encara que sigui a poc a poc podem tenir grans resultats.A blessing in disguise (anglès): "Una benedicció disfressada", sobre les coses bones que al principi no ho semblen.Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur (francès): la va escriure Albert Camus, que creia que no és motiu de vergonya preferir la felicitat.Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen (alemany): No podem canviar el vent, però podem ajustar-hi les veles.