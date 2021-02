Foto: Kailah Peters

Wislawa Szymborska va néixer a Kórnik (Polònia) el 2 de juliol del 1923 i va morir l'1 de febrer del 2012 a Cracòvia. El 1996 va guanyar el Nobel de Literatura per una "poesia que, amb irònica precisió, permet il·luminar la realitat humana". Us n'oferim el poema Possibilitats en la traducció que Jaume Subirana en va fer partint de la versió anglesa i amb l'ajuda de Xavier Farré.Prefereixo el cinema.Prefereixo els gats.Prefereixo els roures al llarg del Warta.Prefereixo Dickens a Dostoievski.Prefereixo que m'agradi la gentmés que no estimar la humanitat.Prefereixo tenir fil i agulla a mà, per si de cas.Prefereixo el color verd.Prefereixo no mantenirque la raó té la culpa de tot.Prefereixo les excepcions.Prefereixo anar-me'n aviat.Prefereixo parlar amb els metges d'alguna altra cosa.Prefereixo les velles il·lustracions de línia clara.Prefereixo l'absurditat d'escriure poemesa l'absurditat de no escriure'n.Prefereixo, en l'amor, dates incertes d'aniversarique es poden celebrar cada dia.Prefereixo els moralistesque no em prometen res.Prefereixo la bondat maliciosa a la confiada en excés.Prefereixo la terra vestida de paisà.Prefereixo els països conquerits als conqueridors.Prefereixo mantenir certes reserves.Prefereixo l'infern del caos a l'infern de l'ordre.Prefereixo els contes de Grimm a les portades dels diaris.Prefereixo fulles sense flors a flors sense fulles.Prefereixo els gossos amb la cua sense retallar.Prefereixo els ulls clars, perquè els meus són foscos.Prefereixo els calaixos.Prefereixo moltes coses que aquí no he mencionata moltes altres que tampoc no he dit.Prefereixo els zeros tots solsals que fan cua darrere d'una xifra.Prefereixo el temps dels insectes al temps de les estrelles.Prefereixo tocar fusta.Prefereixo no preguntar quant temps més i a on.Prefereixo seguir considerant fins i tot la possibilitatque l'existència té la seva raó de ser.