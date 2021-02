Els cartells de les pel·lícules poden ser creacions originals a partir de collages de personatges, d'elements principals de l'argument, grafismes, però també n'hi ha que reprodueixen alguna imatge, alguna escena exacta del metratge. L'actriu i directora francesa Candice Drouet, també coneguda com Really Dim, ha compilat en aquest vídeo els fragments de pel·lícules com Lost in Translation, Taxi Driver o Reservoir Dogs que han servit per publicitar-les.