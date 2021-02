Montserrat Moreno: «Projectem en els altres allò que som o allò que faríem en el seu lloc»

Foto: Montserrat Boix

Dibuix de Hartsoeker

Escolto fascinada Montserrat Moreno (Barcelona, 1937). Psicòloga, pedagoga i catedràtica emèrita de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, ha creat la Teoria dels Models Organitzadors del Pensament i és coautora, amb Genoveva Sastre, del llibre Por qué vemos dinosaurios en las nubes (Gedisa editorial), en què podem entendre per què si mirem el cel jo hi veuré una forma i tu, una altra, i, de la mateixa manera, davant d'una situació jo potser m'enfadaré i tu potser riuràs. Avui faig un viatge a les arrels del comportament humà i a una certesa que val la pena tenir present: la realitat és d'una manera o altra depenent dels ulls que la miren.Aquesta conversa ha estat feta amb la col·laboració del cellerdel Vendrell.Sí, imagina't que ets davant d'una muntanya. Mires d'esquerra a dreta i vas movent el cap: no pots veure tot el paisatge d'una sola ullada, sinó que en mires ara un tros, ara un altre. Tu no tens la sensació que n'has vist trossos, sinó que representes aquest paisatge com un continu. Què vol dir això? Que els teus ulls veuen una cosa, i que el teu cervell ho interpreta.Per tant, quan diem: això és veritat perquè ho he vist, no és cert, perquè tu no has vist això, has interpretat això que has vist. D'aquí se'n poden treure moltes conclusions: la primera, que veure és interpretar.Exacte. La realitat la tenim dins nostre i la projectem cap a fora. Si veiem una situació en què diverses persones discuteixen, n'agafarem els elements que ens semblen importants, però no tots, perquè els nostres ulls no poden retenir-ne totes les dades: segons les que en seleccionem, en farem una representació o una altra. Per tant, la realitat no és real, és una interpretació que cadascú en fa i això pot arribar a provocar baralles, guerres o, fins tot, a destruir la humanitat.És real per a tu i per a la gent que pensa com tu: els qui són d'un determinat partit polític acostumen a tenir idees polítiques similars, els d'un altre partit en tindran de diferents, i això pot donar peu a que cadascú cregui que està en posició de la veritat, i ja veiem els espectacles a la tele quan hi ha discussions entre polítics.Exactament. Això és tan cert en el col·lectiu com en l'individual, perquè si una persona s'acostuma a interpretar cada situació com a caòtica, difícil o incanviable, aquesta serà la seva realitat. Si veiem el que és negatiu com un destí, s'acabarà convertint en el destí.Ens podem acostumar a veure el cantó negatiu i, a part que ens amarguem la vida, podem amargar la vida dels qui ens envolten. Però també podem agafar el que és positiu, i això és un exercici que es pot fer perquè estem contínuament canviant: no penses igual ara que quan tenies deu anys. Per tant, el canvi és el natural, però hi ha gent que no vol canviar i que diuen que les coses no poden canviar, i acostumen a ser conservadors i pessimistes. En canvi elsoptimistes tenen tendència a viure bé, a confiar en els altres, a no tenir pors. Per això és imprescindible que l'ensenyament no es limiti a transmetre ciència, que això és importantíssim, però ho és tant com ensenyar als nens i a les nenes a viure bé. Si des de petits aprenguéssim a reconèixer els cantons positius de cada situació, seríem més feliços.Sí. I fixa-t'hi: les dones tenim més facilitat per entendre els altres perquè la societat ens ha imposat uns models de comportament que es basen en tenir cura de l'altre. I d'aquí que les dones, quan les deixen accedir al govern, la majoria tenen molt més èxit que els homes: mira la Merkel a Alemanya, l'epidèmia ha estat menys forta i hi ha menys baralles entre els polítics.I podem inclús contagiar-ho als altres. Allò que veiem no és la realitat, és la interpretació que nosaltres fem de la realitat. La realitat objectiva existeix, però no hi tenim accés.Sí, perquè si no, seria negar que el món existeix. Hi ha hagut un corrent psicològica que negava l'existència de la realitat, però crec que era una mala manera d'expressar-se.Sí que penso que existeix la realitat, però no és allò que nosaltres pensem que és.A més, projectem en els altres allò que som o allò que faríem en el seu lloc. Si jo faria això, penso que l'altre faria això. I potser l'altre està pensant una cosa totalment diferent.Això li passa molt a la gent que és tacanya: sempre pensa que tu també ho ets. És allò de: "Ja pago jo!", i l'altre: "No, ja pago jo!", però cap dels dos fica la mà a la butxaca. Per què? perquè pensa que com que és tacanyo, l'altre també ho és.I a vegades ens sentim d'una manera perquè hem menjat una cosa que no hem digerit bé, o perquè tenim una preocupació que ens persegueix en els nostres somnis. Però és circumstancial: les persones al llarg del dia passem per molts moments.Pensem amb tot el cos, sí. Això no s'ha dit gaire, però ho hem pogut demostrar amb alguns experiments que expliquem al llibre: les neurones no només estan al cervell. Els pops, que són animals molt intel·ligents, tenen neurones per tot el cos, és com si tinguessin petits cervells a les potes: no hi ha un cervell que ho centralitzi tot. Hi ha neuròlegs que diuen que tenim neurones a l'estómac.Quan escrius a l'ordinador, no vas mirant on és cada lletra, les teves mans ja ho saben. Si ara et demanés: dibuixa'm on estan les lletres de l'ordinador...En canvi els teus dits, sí. I com això, moltes coses: els teus dits saben raspatllar-te les dents, però no cal que t'hi fixis. No camines ni corres pensant en com ho has de fer. El cervell només és una part del pensament.Però és modificable. Qui digui això, quan trobi algú que li agradi no se'n recordarà, del fracàs. Un s'ho creu quan té una decepció, igual que quan té una alegria pensa que tot el món és maco, i després resulta que no és tan maco ni tan dolent. Afortunadament, som éssers molt plàstics. El canvi és natural, el que no és natural és la permanència. I la prova és que naixem, creixem, ens fem grans, ens fem vells i morim.Sí, el nostre passat ens porta cap a un cantó o cap a un altre, però no m'agrada dir que això ens condiciona perquè llavors sembla que necessàriament hem d'anar cap allà, i no és cert, perquè podem canviar. Si no hi creiem, no canviarem.Sí, perquè quan nosaltres pensem que això passarà-passarà-passarà, acabem anant-hi. Quan aprens a anar en bicicleta i penses: cauré, cauré, cauré, caus.Exacte. Les creences ens porten cap on temem anar i cap on desitgem anar.Sí sí, clar. Les persones que estan al voltant nostre ens influeixen moltíssim. Per això és molt important que quan a la teva vida vols arribar a un lloc, t'envoltis de gent que també desitgi anar a aquest lloc, perquè si no, tu sola no hi arribaràs. Si tu vols anar a un lloc i t'envoltes de gent que vol anar cap a un altre, ho tens molt difícil. Som éssers socials i som molt influenciables.Sí, en primer lloc has de prendre consciència del que vols fer; en segon, del que fas, i després buscar estratègies per anar-hi. Als meus alumnes de la universitat els preguntava: "Qui de vosaltres té un projecte de vida?". I es miraven una mica estranyats, algun aixecava tímidament la mà, i als que responien que no els deia: "No us preocupeu, vosaltres sou joves i teniu moltes possibilitats. Si no teniu un projecte de vida, penseu quin camí heu fet fins ara i si us ha portat al lloc on volíeu anar. Si és així, continueu, però si no esteu satisfets, mireu el que heu estat fent i modifiqueu-ho".Això ho pot fer tothom: si el que has fet no et porta on vols anar, no ho repeteixis.No, perquè no hi ha pensament sense emoció, ni emoció sense pensament. Per tant, és una dicotomia falsa, que ve d'Aristòtil, aquesta divisió entre el cor i el cervell: al cor no hi ha sentiments, i el cervell no és fred. I això sí que s'ha demostrat a partir de la neurologia: no pots pensar sense sentir, ni pots sentir sense pensar.La major part de la nostra vida la fem a través de l'inconscient, que és allò que fa que el cor bategui, que respirem sense proposar-nos-ho i que circuli la sang. Però també hi ha un pensament inconscient, la intuïció en forma part, i està formada per dades que hem recollit sense adonar-nos-en.Per exemple. Aquestes intuïcions són una mena de models organitzadors inconscients que fan que puguem veure coses que no sabem que veiem.Sí, però també pot ser una cosa molt dolenta perquè ens pot crear pors, angoixes. Els psicòlegs que es dediquen a la psicoteràpia saben molt bé com aquest inconscient fa que la gent moltes vegades pateixi molt. Tot té el seu cantó positiu i negatiu.Quan una por és excessiva, et fa de pedra. És sa aprendre a relativitzar-les i a agafar distància. I sobretot analitzar-les: veure què hi ha darrere, per què et fa por això. I es pot arribar a controlar.Sí: la necessitat dels altres és biològica. Les bactèries ens ho han ensenyat: les cèl·lules de la pell estan unides i cooperen, els òrgans del nostre cos també estan units i cooperen, si no, no podríem viure. Per tant, no hi ha vida sense cooperació.Exactament. D'aquí sorgeix l'amor. I la cooperació també té els seus aspectes negatius perquè un exèrcit que destrueix i mata tota una població està cooperant. Però que les persones ens podem unir per aconseguir coses positives no ho sabem prou. Els grans capitalistes que dominen el món, l'estan destruint, però què fan els altres? Es lamenten. Si el 90% de la població fos capaç d'unir-se, el 10%, que se sosté perquè els altres compren el que fan, ho tindria impossible.Clar. Les persones tenim molta força i ens hem d'unir no només per crear exèrcits, sinó per canviar el món.Però fixa't en el moviment feminista: dones de tot el món estan lluitant per aconseguir els seus drets. Això és un exemple a imitar.Les coses grans que ha aconseguit la humanitat primer han sigut utopies, per tant, la utopia, que és la imaginació, és necessària.El poder és a la ment, no en els diners. Els diners són papers o metalls, i només tenen valor perquè ens ho creiem, però els diners no se'ls pot menjar ningú.Aquesta conversa ha estat feta amb la col·laboració del cellerdel Vendrell.