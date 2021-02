Foto: Elia Pellegrini

Francesc Garriga i Barata va néixer el 26 d'abril de 1932 a Sabadell i va morir el 4 de febrer de 2015 a Sant Cugat del Vallès. El recordem amb aquest poema seu.arribes a pensar que tot és teu,que tot se't deu.els anys et venceni oblides el que amaguesi el que has viscut.i sobretot el com.perquè has viscut de franc.era important saber que tot plegathavia estat un préstec, no un regal,i que ho hauries de tornar.només és teu el que has donat.tens el temps just per adonar-te'ni obrir les mans.s'acosten nits de fam.per compartir el que et restaparteix el pa que guardes.potser per sobreviure. Swing . LaBreu Edicions, 2015)