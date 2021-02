Anna Akhmàtova

L'AMORÉs allò que embruixa vora el cor,enroscat com una serp petita,o el colom que es passa tot el diaparrupant a la finestra blanca;és allò que brillarà en el gebre,s'intueix en un so de viola...Tanmateix en secret i infal·libleens aparta del goig i la calma.I com sap sanglotar amb dolça veuen el prec d'un violí que enyora!I és terrible endevinar-lo en unnou somriure encara per conèixer.Del llibre Poesia russa contemporània, Edicions 62, Barcelona, 1991, traduït per Júlia Ferrer i Ricard San Vicente.