Vull ser científica

Foto: Xènia Fuentes. Universitat de Barcelona (Festa de la Ciència 2019)

Al món, només el 35% d'estudiants de carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques són dones, i si ens fixem en l'àmbit de la investigació, només hi representen el 28%. Quantes dones científiques som capaços de recordar, fent un cop d'ull al passat? On són, les dones, en la ciència? La contribució de les científiques ha sigut moltes vegades invisibilitzada, i això fa que les nenes i noies no tinguin referents femenins dins del món científic i de la investigació en qui emmirallar-se.

L'11 de febrer és el Dia internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, una jornada dedicada a facilitar l'interès de les nenes i les noies en aquestes matèries i la Universitat de Barcelona dedica tot un seguit d'activitats a la visibilització de les dones científiques i a promocionar la recerca i la investigació. Destaquem algunes de les propostes i podeu consultar-les totes al web Dimarts 9 de febrer durant tot el dia.Com arriba una científica a ser-ho? Totes ho tenien molt clar des de ben petites? Qualsevol nena pot arribar a fer de la recerca la seva professió? La resposta és, evidentment, afirmativa, i cinc científiques de la Universitat de Barcelona s'adrecen en aquest vídeo als infants de primària, especialment a les nenes, per compartir la seva història personal i el seu camí individual fins arribar al punt professional on es troben ara.Aquest vídeo busca generar el debat dins de les aules d’educació primària per tal que les generacions futures no repeteixin els patrons actuals. La iniciativa demana a les escoles que responguin amb propostes que els infants hagin pensat per solucionar el problema. La resposta més enginyosa formarà part de l’eslògan de la UB per l’11 de febrer de l’any vinent i, a més, totes les escoles participants rebran un vídeo d’agraïment i resposta d’una científica.Aquesta activitat està impulsada per la Delegada del Rector per a la Divulgació Científica i coordinada per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i).Dijous 11 de febrer, a les 12 h, al canal de YouTube de la UB.La vida d'una científica és apassionant; no sempre és fàcil, però sempre està plena de reptes i és molt estimulant. La Universitat de Barcelona convoca aquesta taula rodona en què investigadores en diversos punts de la seva carrera científica reflexionaran sobre la seva experiència personal, on també participaran nenes i estudiants que tenen curiositat per descobrir el món de la recerca científica i tecnològica.Presentada per la Dra. Montserrat Puig Llobet, vicerectora d’Igualtat i Gènere, i conduïda pel Dr. Carlos Ciudad Gómez, catedràtic i president de la Comissió d'Igualtat de la facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Hi participaran Meritxell Rovira, de l’IDIBELL, Program for Clinical Translation of Regenerative Medicine in Catalonia Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (P-CMR[C]); Anna Puig, professora de la facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB; Nuria Salan, professora del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica UPC; Irene Ferri, investigadora facultat de Física de la UB; i les nenes convidades Silvia Casellas, Gina Juhé, Lorna Navallas i Gianna Serrano.L'assistència la taula rodona és gratuïta i s'hi podrà accedir inscrivint-s'hi prèviament en aquest formulari Podeu consultar la programació completa que la Universitat de Barcelona dedica al Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència en aquest enllaç