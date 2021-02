Cultura als barris i per a tothom

Imatge promocional de l'espectacle «Interferències», de La Banda, Street Groove.

Catorze recomana la novena edició del Barcelona Districte Cultural , el circuit d'espectacles impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona que, durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021, es pot gaudir gratuïtament en diversos equipaments culturals de la ciutat de Barcelona.El Barcelona Districte Cultural té la voluntat d’arribar a públics amplis i diversos i ho fa amb una programació heterogènia on conviuen títols adreçats a tota mena de públic, també el familiar, com l'espectacle de dansa Interferències o Kl’aa, la teva cançó, d’Inspira Teatre. Després de l'edició de 2020, marcada per la irrupció de la pandèmia de coronavirus, el circuit no només presenta 27 noves propostes de teatre, dansa, música i circ sinó que també en repesca 17 més que van haver de ser ajornades. A més d'aquestes propostes per gaudir en viu, cal sumar-hi els títols que conformen el Petit Cineclub i el cicle de cinema documental organitzat en col·laboració amb l’In-Edit Festival, i també la vintena d'activitats dedicades només a públic escolar.Podeu consultar la programació completa del circuit i també de les activitats complementàries (tant presencials com en línia) a través del web de Barcelona Districte Cultural a diversos equipaments culturals de la ciutat de Barcelona.durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2021.