Foto: Catorze

Coaner Codina

Coaner Codina

Coaner Codina

Un talp al meu jardí

En Felip és un talp que apareix al jardí de la casa d'en Quim i el seu germà petit, en Pep. Al seu costat, els dos nens viuran una aventura subterrània, descobriran tot un món i quan tornin a pujar a la superfície seran conscients del què hi ha sota els seus peus i com n’és d’important respectar-lo. Un talp al meu jardí (Estrella Polar) és una aventura escrita pel periodista i escriptor Martí Gironell i il·lustrada per Coaner Codina. En llegim l'inici iEn Quim, un nen de set anys, i el seu germà petit, en Pep, de tres, jugaven a futbol al jardí de casa seva. De cop i volta, van notar que en un racó del seu improvisat camp d'entrenament, la terra i la gespa es removien i apareixien unes muntanyetes de sorra.Es van mirar sorpresos i van clavar els seus enormes ulls en aquell grapat de terra que havia sortit, com per art de màgia, enmig de l'herba del jardí. D'aquells menuts monticles van aparèixer primer unes unglotes grosses i fortes, després un morro amb una punta vermella que no parava de moure's i, finalment, va sortir a la llum del sol un caparronet amb quatre pèls a la closca. Era un talp. L'animaló els va ensumar amb el musell, perquè amb els ulls no els podia veure, i els va preguntar:–Qui sou, vosaltres?–Jo em dic Quim. I ell és el meu germà Pep.El petitó, que no havia gosat obrir la boca per dir el seu nom, es mirava embadalit aquella bestiola que havia sortit de terra i que els parlava, mentre en Quim li xiuxiuejava:–És un talp. És com una rata curta de vista que viu sota terra.En Pep somreia. El trobava simpàtic, l'animaló.–Viviu aquí? –va voler saber el talp mentre s'espolsava la terra de la granota de feina i s'ajustava les ulleres per veure els nens de prop.–Sí! Aquest és el jardí de casa nostra –va respondre en Quim, i li va preguntar –: I tu, com et dius i què hi fas, al nostre jardí?El talp va acabar sortint del forat i es va asseure, enfilat a la muntanyeta de sorra, davant per davant dels dos nens. I, visiblement cansat, es va presentar:–Em dic Felip i feia molta estona que corria pels túnels i les galeries que he fet per sota terra i... –es va gratar el caparronet–, sincerament, no aconseguia trobar el camí per tornar a casa meva. Per això he decidit sortir a la superfície per situar-me –va reconèixer, una mica preocupat.–Però on és casa teva? –va preguntar en Quim.–Estic segur que no és gaire lluny d'aquí, però m'han parat tantes trampes a tot arreu on he tret el nas que ara estic despistat i no sé trobar el camí.–I com et podem ajudar? –va preguntar en Pep.–No ho sé, perquè resulta que tots els forats tenien alguna trampa.* Les dades que ens faciliten els participants seran incorporades a la base de dades de Catorze amb la finalitat d'enviar-los per correu electrònic el nostre butlletí setmanal.© del text: Martí Gironell i Gamero, 2021© de les il·lustracions d'interior i de coberta: Coaner Codina, 2021© d'aquesta edició: Edicions 62, S.A., 2021