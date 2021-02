Una Estrella de premi

Foto: Estrella Damm

Foto: Estrella Damm

Per sisè any consecutiu, Estrella Damm , la cervesa mediterrània elaborada amb 100% ingredients naturals, ha obtingut la màxima puntuació al sabor en la darrera edició dels Superior Taste Awards, el certamen anual que organitza l’International Taste Institute i que reuneix alguns dels millors xefs i sommeliers per avaluar el sabor d’aliments i begudes d’arreu del món. El jurat segueix una rigorosa metodologia de tast a cegues, en què les mostres de productes s’anonimitzen per tal d’evitar qualsevol biaix en la puntuació.Estrella Damm s’elabora segons la recepta original de 1876, resultat de la combinació de malt d’ordi, arròs i llúpol, sense additius ni conservants. És pel seu sabor, que mostra un gran equilibri entre el caràcter cereal i l’amargor, que ha obtingut el màxim reconeixement concedit per aquest prestigiós organisme internacional. Una distinció que Estrella Damm guanya de manera consecutiva des de 2016, i que ja al 2019 la va fer valedora del Diamond Taste Award.Aquest premi se suma als nombrosos reconeixements que la marca ha rebut des que va néixer el 1876: des de les primeres medalles aconseguides als certàmens de Viena (1904), Munich (1906), París (1964) i Londres (1965) fins a les distincions guanyades en els darrers anys: el primer premi d’Espanya als World Beer Awards (Regne Unit, 2018) o la Medalla d’Or al World Beer Championships de Chicago (Estats Units, 2019).