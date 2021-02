​Parlar de la mort amb infants

Foto: Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia

"És en un viatge molt llarg" o "ara és en un lloc molt millor". Sovint, explicar la mort als nens no és fàcil, i sembla que els adults no ens en sortim fent-ho. Així s'exposa a Les croquetes oblidades , l'espectacle infantil que La Sala Beckett estrena el 20 de febrer. Una obra que ens apropa la història de la Pepa, una nena que acaba de perdre la seva àvia, alhora que s'adapta a una nova escola i una nova casa.La protagonista, juntament amb dues companyes de l'escola, s'endinsarà a un món imaginari, el País del Xim-púm, el lloc on resten les coses oblidades. Allà intentarà recuperar el gust de les croquetes de la seva àvia, abans de córrer el risc d'oblidar-lo. Una proposta que barreja el llenguatge del món real amb el codi de la fantasia, en una narrativa que recorda la de clàssics literaris com Alícia al País de les Meravelles i també el cinema d'aventures infantil dels anys 80 i 90. "Vam pensar en Els Goonies mentre la ideàvem", explica Israel Solà, director de l'espectacle.Així doncs, el text reflexiona al voltant de l'enyorança i de la necessitat de preservar els records. És bo o no, tenir-ne? Està prohibit trobar a faltar? Clàudia Cedó, que n'és l'autora, ha explicat que "no només hem volgut parlar de la mort de les persones, també de la pèrdua de llocs o de sensacions". "De fet, l'obra parla sobre la pèrdua de la infantesa mateixa, a partir de la Pepa, que comença a ser gran", ha afegit Cedó, molt aclamada fa uns mesos pel text Una gossa en un descampat, també exhibit a La Beckett.Les croquetes oblidades ha estat recuperada de la temporada passada, quan van cancel·lar-se les funcions a causa de la pandèmia. Aleshores formava part de tot un cicle de propostes teatrals sobre la mort. Toni Casares, responsable de La Beckett, ha assegurat que ha estat "un plaer" recuperar l'espectacle perquè "encara té més sentit representar-la, després de totes les morts que ha comportat la Covid-19".Casares també ha volgut reivindicar la decisió de seguir apostant per companyies residents a la sala. En aquest cas, Les Bianchis, l'única companyia de teatre infantil que acull La Beckett. Queralt Casassayas, Nuri Santaló i Bàrbara Roig són les encarregades de donar vida a tots els personatges de l'obra, tot reivindicant el valor del teatre familiar. "Per a nosaltres, és tan important com el teatre d'adults i estem molt agraïdes que aquí, a La Beckett, se li doni aquest valor".Del 20 de febrer al 7 de març.​Autora: Clàudia Cedó.Direcció: Israel Solà.Companyia: Les Bianchis.Horari: dissabtes a les 18:00h i diumenges a les 12:30.Durada: 1 hora i 10 minuts.