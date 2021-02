Ni Felipe IV

No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia.Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresistaque ha perpetuado la represión,y que cuando las calles se han llenado por la libertad de expresión,poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo,volviendo a quedar en humo.Intentan parar la movilización,pero solo con esta ganaremos el pulso.Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre,quе el grito republicano, tu tímpano taladre.Al oprimido amo, odio еl reinado opresor,que coma tu familia del contenedor.Hay una vida mejor que impedís violentos,que goces tu Rolex, llega el fin de estos tiempos,la Guardia Civil lo que siento examina,voy a decir como Corinna: ¡guillotina!Vuestra política asesina combatimos,sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos.Con terror queréis que no digan lo mismo otros,la justicia os desquicia como a Leticia el botox.Como piedras contra Vox sonará este rap,jódete, pide mi libertad hasta Joan Manel Serrat.Que doce mil se derroche en cada noche del campechano,en nombre de cada arruinado la guerra os declaramos.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto,hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto.hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.Mira cómo tu reino decadente agoniza,echad leña al fuego que os convierte en ceniza.Nuestra corona de espinas corta las vendassin las que la Zarzuela sería una escuela donde aprendanla barbarie del poder, de la cruel oligarquía,que condena darla a conocer, porque concienciaría.Ancianos abandonados lloran hasta el final,pensiones más baratas que un segundo de familia real.Ve a hablar de igualdad en las colas del hambre,sin escoltas te darán más que esta canción suave.Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá,y Leonor conocerá el sudor al currar de verdad.Repudias, no controlar toda la masa,no son injurias, es contar lo que pasa.Fascista, no somos el domesticado Iglesias,somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto,hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto.hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos,la brutalidad policial no tendrá complicidad en mis rapeos.Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio,cuando el miedo os falle, ya llegará a palacio.Este mensaje está destinado a ser libreporque este estado a la mayoría no nos sirve.Nos sufriréis os guste o noy mi micrófono seguirá incómodo,adiós control, ya lo contó.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto,hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.No hay quien me quite esto, ni Felipe VI,muestro a la verdad en el remite de mi texto.hijos de Franco condenando por ser franco,crecerá la semilla de libertad que planto.Muerte al régimen, que deja en los huesosa la justicia teniéndonos presos.Pero fuera tú también tienes barrotes,que te explotan distraído pa' que no explotes.Que su inquisición me lleve la hoguera,las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera.Yo nunca estaré en la cárcel del miedo,somos capaces de parar lo que hacen, créelo.