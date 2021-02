Kurt Cobain, el pitjor dels millors

Foto: Facebook: Kurt Cobain

Kurt Cobain va néixer el 20 de febrer de 1967 a Aberdeen i va morir el 5 d'abril de 1994 a Seattle. Recordem el cantant, guitarrista, compositor i líder del grup de música Nirvana llegint-ne 14 reflexions.L’autèntic amic és el que ho sap tot sobre tu i continua sent amic teu.Soc un home sense vida, però que estima la música.Admiro la gent que viu sense problemes i mira el món sense preocupació: a diferència d’aquesta gent, jo pateixo més del compte.M’he de notar drogat per sentir l’entusiasme que tenia de nen.Ells se’n riuen de mi perquè soc diferent, jo me’n ric d’ells perquè són tots iguals.Vaig trigar anys a entendre que el divorci dels meus pares no era culpa meva.Les drogues destrueixen la teva memòria i el teu propi respecte. És una part de la meva vida de la qual no estic orgullós. Les drogues són poderoses com el diable. No són bones, però no hi penso predicar en contra.Prefereixo ser el pitjor dels millors que el millor dels pitjors.M’estimo més que la gent m’odïi perquè soc qui soc que no que m’estimi pel que no soc.A vegades sento que la gent voldria que em morís perquè es compleixi la clàssica història del rock.No hi ha res pitjor que la fama, que milers de persones parlin de tu com si fossis una puta.Ser el número u és com ser el número setze, però amb més gent besant-te el cul.Si odies les dones i els homosexuals, no vinguis als nostres concerts.Ningú no mor verge. La vida ens deixa cardats a tots.