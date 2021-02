Foto: Ferran Palau en una fotografia promocional.

Ferran Palau ha publicat Parc (Hidden Track Records), el seu cinquè disc en solitari, del qual ja en va avançar la cançó Reflexe . Parc, que consta de nou temes, és un treball inspirat en el cine slasher i de terror dels 80 i 90 i ha comptat amb la producció de Jordi Matas. N'escoltem una de les cançons.Blau era un somni,blau eres tu i somniaves.Deixa que hi torniper un moment.Però mai en tinc prouamb un de sol.Jo mai en tinc prouamb un de sol.Blau era un canvi,blau eres tu i canviaves.Deixa que et vegiper un moment.Però mai en tinc prouamb un de sol.Jo mai en tinc prouamb un de sol.Blau era un vespre,blau eres tu i miracle.Deixa que hi torniper un moment.Però mai en tinc prouamb un de sol.Jo mai en tinc prouamb un de sol.