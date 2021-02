© Foto: Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans. AMR 7_1_2_1_38_b

A la secció Rodoreda selecta cada últim dilluns de mes obrim l'Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda per compartir el món més conegut i desconegut de l'escriptora. Aquesta vegada us oferim una joia d'un gran valor documental: les fitxes amb què Rodoreda va construir i endreçar els personatges de Mirall trencat (publicat el 1974 quan Rodoreda encara estava a l'exili). Ordenades alfabèticament, hi anotava més que grans escenes, petits detalls: que el joier Begú "té uns cinquanta anys però sembla que en tingui quaranta"; que la Sofia Valldaura té sis mesos quan li surt la primera dent; o que l'Adela, al capítol XVI, neteja dos pollatres i "està empipada amb l'adroguer perquè llença escombraries al costat de la porta del parc." Des del doctor Falguera fins a la Teresa Goday, des del Nicolau Rovira fins al Jesús Masdeu, us n'ensenyem 14, que hem transcrit de la mateixa manera com van ser teclejades, i us convidem a mirar el primer capítol de l'adaptació televisiva que va produir-ne TV3 i Diagonal TV, dirigida per Orestes Lara amb guió de Josep Maria Benet i Jornet.ADELAtia de TeresaPrimera Part ; Una joia de valor -1881S'encarrega de donar els diners a Miquel Masdéu.Capitol VII 1890Teresa li demana que escrigui a Miquel Masdeu per coneixer el seu fill el dia del seu Sant.ARMANDACapitol V. 1896 maig. Fa la primera comunió. La seva tia, Anselma demana permís a Teresa per anar-hi.Capitol VIII 1900.-Teresa li encarrega que digui a Felicia que faci un ram amb les flors que ha collit.Capitol IX 1904.-Va a veure com les noies netegen els armaris. S'enrabia perque diuen mal del senyoret Eladi que festeja Sofia. Pensa en el dia que va començar a a treballar a la casa per ajudar la seva tia Anselma a la cuina-netejava les coses de plata.Es mira al mirall i menja borregos.Capitol XV.- Eladi li fa l'altera quan Sofia ha de tenir el primer fillCapitol XVI. Neteja dos pollatres. Esta empipada amb l'adroguer perque llença escomparies al costat de la porta del Parc. Ho diu al senyor Eladi.S'hi havia entes parint com una desesperada. Mirant Maria un dia descobreix que es filla d'Eladi.BEGU (joier)Primera part: Una joia de valor 1881Té uns 50 anys però sembla que en tingui 40Capítol VIII 1900 S'ha mort. El seu fill continua el negociFarriols, EladiCapitol IX 1904Nebot de Terenci Farriols. Promés de SofiaCapitol X.- Ha fet la carrera d'advicat. El seu pare l'associa al seu oncle (botiga) Es fa d'Esquerra Catalans. Li agraden les artistes. Veu Sofia al tennis.A 25 anys coneix senora alldaura; a 26, tennis; al 27 sopa a casa des Valldaura. Al 30 es casa amb Sofia, dos anys després d'haver mort Salvador Valldaura.Capitol XII. S'ha enamorat de Lady Godiva. La va a veure; ella li diu qye esta embarassadaCapitol XIV.–Diu a Sofia, la nit de nuvis, que te una filla.Ca´itol XVI. El dia del bany de les minyones és a Mallorca amb Sofia i ha tingut un atac de fetgeapitol XVIII.–Baixa l'escala posant-se els guants,espiat pels suea fills. Surt de casa.FARRIOLS, MariaCapitol XVFilla de Lady Godiva i Eladi. Neixa a la masia de l'empresari de la seva mareAladi forçat per la seva dona se l'afilla. Diuen a les amistats que és filla d'uns parents llunyan s morts d'accidentCapitol XVIEl dia del Bany de les minyones te 8 anysCapitol XVII Amagada amb els seus germans darrera de la cortina del vestívol. Veu com Ramon mata a Jaume.Farriols JaumeCapitol XVSegon fill d'Eladi i Sofia, Neix Malaltís. Té tres anys menys que Ramon. El dia del seu bateig Teresa cau a terra amb el primer símptoma de la paralisiCapitol XVI Molt desmarit. La seva avia se l'estima. Els germans l'aporrinen. Es banya amb les minyonesCpitol XVIII. Amagat amb els seus germans drrera de la cortina del vestíbul Romon el mata al jardí (Va moltes tardes a veure la seva Avia i li explica tot el que li passa).FALGUERA, Dr.Capitol Tempesta de primavera 1886 m aigmetge dels ValldauaraCapitol XI Visita Valldaura en una malaltiaCapitol XV Visita Teresa el dia del primer atac.GODAY, Teresa(de Rovira)​ neix 1857Primera Part: Una joia de valor. 1881(té 24 anys; el seu fill, Jesús Masdéu, te a la vora de dos anys, quan el bategen)-Va amb el seu marit a comprar una joia. Al cap de dues o tres setmanes va a emprobar i fa veure que li han robat l'agulla i la va a oferir al Sr, BegúVa a veure la seva tia Adela i li diu que parli amb Miquel Masdéu i li doni els diners.A la primavera apadrina el nen Jesús afillat per miquel i la seva dona.Capitol: Salvador Valldaura i .....! 1895Coneix Salvador Valldaura a casa dels Bergada. Festegen. Ball. Es casa amb Salvador. Passen lluna de mel a la finca de Vilafranca.(de Valldaura) Va a veure la torre que li ha comprat el seu marit. S en van a París. Tornen a Barcelona. Neix Sofia (1885)Capitol: Tempesta de primavea" 1897.–A la torre, una dia de xafogor amb les minyones. Es passeja pel jardí. Tempesta. S'esqueixa el llorer.MASDEU, Jesusneix 1879"Una joia de valor2 1881Fill de teresa i de Miquel Masdeu. Quan Teresa es casa amb Rovira té 11 mesos. Quan el bategen té a la vora de dos anysCapitol 7. 1890 , 15 octubre. Te uns deu anys. Va a veure la seva mare-padrina el dia de Santa Teresa. Li porta flors. Gertrudi li diu que no vol que les toqui. La seva mare li dona dolços i unes monedes d'or.A 14 anys comene a fer d'aprenent de pintor.Capitol XIII Pinta el pas del mar roog. Va a veure la seva padrina; penes en la seva pintura. Viu sol.Capitol XIV. Va al casament de SofiaRIERA, AmadeuNotariPrimera Part. Capítol:"Una t rre aSant Gervasi" 1885A la seva Notaria es firma la compra de la torre de ValldauraCapítol VI, 1889. Eulalia Bergada i Teresa Goday el veuen al Liceu (Traviata)Capitol VIII 1900. Teresa i Eulalia parlen d'ell a softa les glicines.CAPITOL X Els dos germans Farriol firmen a casa seva l'escriptura d'associacióCapitol XIV. Balla amb Teresa el dia del casament de SofiaROVIRA, NicolauPrimer marit de Teresa GodayPrimera part: Una joia de valor.–1881 (s'explica com es va casar amb Teresa)Va a comprar una joia amb la seva dona.Primera Part; Capítol Salvador Valldaura i Teresa Goday1885La seva vidua (Teresa) pensa en ellSIMONA.Capitol. IX 1904Cambrera acasa dels Valldaura. Ea posa el domino de teresa el dia que fan neteja d'armaris. Segons Teresa és la cambrera més bonica de cos que han tingut i la ments maca de cara.Porta café de E adi i Valldaura Capítol XVALLDAURA, SalvadorPrimera Part: Barbara.– 1883Funcionari a l'Ambaixada d'espanya a VienaEn un concert a Viena torna a veure Barbara. S'hi fa presentar Surten un dia al Prater. Fastegen. Van a sopar. Barbara es suicida.Traslladat a París. A Barcelona, a casa de Rafael Bergada, cosí de Quim, coneiz Teresa Goday, viuda de Rovira.Capitol III "Salvador Valldaura i Teresa..." 1885Coneix Teresa a casa dels Bergadans (Barcelona) Festegen Va al ball. Es casa amb Teresa. Lluna de mel finca de Vilafranca.Capitol IV. Una torre a Sant Gervasi 1885Va a veure Fontanilla perque li busqui una torre. La compra. Torna a París amb la seva dona. Deixa la carrera i tornen a Barcelona. Neix la seva filla SofiaCapítol VI. 1889 Amb Joaquim Bergada va a Vilafranca; Bergada li vol comprar la finca. Pag. 35 parlen de Barbara.Capitol VIII.–1900 Saluda Eulàlia i la seva dona sota de les glicines; va a l'ateneu a fer esgrimaCapitol X. Dina a casa seva i parla amb Eladi. Mor quan Eladi esta a punt de casar-se amb Sofia (1905) i retrassen xasament.VALLDAURA, Sofia.​ neix 1886Capitol IV "Salvador Valldaura i ....! 1885Neix.Capitol V. Tempesta de primavera 1887 m ig.Té sis mesos. Li surt la primera dentCapitol VI 1889Te quatre anysCapitol VII 1890Veu Jesus Masdéu que toca les flors del bassiol del vestíbul i el renyaCapitol VIII 1900 té 14 anys.Abans d'anar a jugar a tennis saluda Eulalia i la seva mare que estan a sota de les glicines. Té u n festejador: lluis Roca.Capitol X. Va a la botiga d'Eladi amb la seva mare.Va a Londres Torna a veure Eladi, invitat sovint a casa seva. Al cap d'un any i mig li demana la ma Eladi. Mor Valldaura. Endarrereixen el casament dos anys.© Mercè Rodoreda© Primera edició: 1974, d'aquesta edició: 2018© Club Editor