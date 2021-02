Premis per jugar i aprendre

Les editorials SM i Cruïlla han posat en marxa un concurs pensat perquè aprendre i jugar no siguin activitats separades. Els Atrapa Reptes fa una crida als mestres de primària de tot l'estat espanyol perquè animin a participar-hi les seves classes (de 1r fins a 6è) i, així, posin a prova el que aprenen a escola a partir de reptes digitals divertits i curriculars que estimulen l'aprenentatge més experiencial i competencial, així com les competències digitals, i potencien valors com la competitivitat, el treball en equip i la cooperació.Els tutors o tutores d'una aula de Primària poden inscriure-hi les seves classes des del 15 de febrer fins al 15 de març a través del web . Els alumnes hauran de demostrar els seus coneixements de llengua, matemàtiques, medi i socials competint amb altres aules del mateix curs.Per a poder participar al concurs Els Atrapa Reptes cal inscriure's a Thrivu , la plataforma comunitària d'aprenentatge i acompanyament per a docents d'SM i Cruïlla, que dona suport al professorat amb eines digitals que faciliten l'educació, amb contingut de qualitat en una xarxa de comunicació on intercanviar dubtes, reflexions o inquietuds.La primera fase d'Els Atrapa Reptes comença l'1 març, i cada setmana els reptes tractaran sobre una assignatura troncal. Cada dilluns es podrà consultar la classificació de les classes i els punts obtinguts durant la setmana.A finals de març es tancarà la primera fase del concurs i es determinaràn els guanyadors autonòmics. L'aula de cada curs amb més puntuació passarà a la segona fase, que començarà el 19 d'abril i finalitzarà el 30 d'abril. Tres dies després es donaran a conèixer les aules guanyadores de cada curs i al millor col·legi de tot l'estat espanyol, que serà aquell que aconsegueixi una puntuació més alta.Els Atrapa Reptes tenen més d'un centenar de premis per a alumnes, docents i centres, i, a més, només pel fet d'inscriure-s'hi, s'opta a participar al sorteig d'una pissarra digital per a l'aula.Guanyadors de rondes autonòmiques: cada comunitat autònoma tindrà una aula guanyadora per cada curs de Primària, que rebrà per premi una caixa Apprender, que inclou una subscripció de tres mesos a Apprender, un entorn d'Apps educatives, avalades pedagògicament, per a continuar aprenent jugant i una samarreta màgica de Bodi Planet, que permet veure l'interior del cos i uns cubs interactius de PleIQ, de realitat augmentada, que estimulen les intel·ligències múltiples. Cada alumne de la classe guanyadora gaudirà d'una subscripció gratuïta a Apprender durant tres mesos.Guanyadors nacionals: les aules i els alumnes que major puntuació hagin obtingut en cada curs rebran una tauleta Samsung S6 S6 Lite, un robot mBot i un kit STEAM de robòtica. Cada alumne de les classes guanyadores en aquesta categoria rebrà una caixa Apprender.Guanyador dels centres: el centre que obtingui la puntuació més alta després de sumar els punts de les seves aules participants obtindrà una pantalla interactiva de 65'' per dibuixar i escriure a la manera tradicional, però en format digital i tres tauletes Samsung S6 Lite.