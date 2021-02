Parts en temps de pandèmia

8. Alimentant un nadó, de Carey Lippert (els Estats Units).

De la categoria primeres 48 hores de vida.

9. Tu i tu i jo, de Brittany Knapik (els Estats Units).

Menció honorífica.

10. Una dosi de mare natura, Jessica Henderson (Austràlia).

Menció honorífica.

11. El miracle de la vida, a les teves mans, de Nora Dalmasso (Argentina).

Menció honorífica.

12. Aquest moment, 2020, de Kandyce Wagar (Canadà).

Menció honorífica.

13. Reina del part, de Kate Kennedy (Austràlia).

Menció honorífica.

14. De tots els nostres viatges, aquest serà el més gran, de Kandyce Wagar (els Estats Units).

Com cada any, i aquest, amb una pandèmia entremig, l' Associació Internacional de Fotògrafs Professionals de Naixements ha anunciat quins són els guanyadors del seu concurs anual de fotografia. Les imatges que reben són de tot el món. I mostren com, malgrat tots els malgrats, la vida malda per viure.Formes primàries de naixement, de Laura Brink (Austràlia).Foto guanyadora a la categoria de millor part.Una mica més. Ja gairebé és aquí, de Dana Jacobs (els Estats Units).Millor fotografia de treball de part.Les nenes de papà, Ashley Marston Photography (Canadà).Millor fotografia de postpart.L'origen de la vida, de Charlene Forster (Alemanya).Millor fotografia de detalls del part.L'amor més gran del món, d'Anne Lucy Silva Barbosa (Brasil).Millor fotografia del part.El meu cos, el meu naixement, Hanna Hill (els Estats Units).Millor fotografia del postpart.Nodrir, Jami Edgar (els Estats Units).De la categoria primeres 48 hores de vida.