Amb la dansa al centre

Cia Maduixa, que participa a la Quinzena metropolitana amb «Mulïer» Foto: Juan Gabriel Sanz

Música, moviment i escena es tornen a reunir a la nova edició de Dansa Metropolitana , que en aquesta quarta edició suma nous espais i propostes a una programació que durarà del 5 al 21 de març. La dansa arribarà a deu municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en muntatges per a tots els públics i sensibilitats, des de la dansa urbana fins al flamenc, però també en tallers, conferències i cinema (sobre dansa, és clar) gràcies a la col·laboració amb el festival Choreoscope i la plataforma Filmin.Després d'haver hagut d'ajornar o reprogramar la programació de 2020, Dansa Metropolitana torna amb energies renovades i fa néixer el projecte Filatures , que, a més de donar suport al sector de la dansa en un moment complicat, vol establir connexions entre les ciutats i el seu passat industrial a través d'espectacles presentats en espais del patrimoni industrial, especialment del món tèxtil, que propiciïn la trobada amb un públic de tota mena.Us presentem 14 de les propostes que ens faran ballar:A diversos espais, del 5 al 21 de març.Un espectacle impressionant que fusiona dansa aèria i música electrònica sobre una gran plataforma rectangular suspesa a l’aire on els intèrprets sacsegen els seus cossos, fent que el públic es relaxi, balli i gaudeixi.Centre d’Art Tecla Sala (Hospitalet de Llobregat), 6 març a les 11:30 h i a les 13 h.MUHBA Oliva Artés, 21 de març a les 17 h i les 18:45 h.Una peça de dansa que parla de la condició de marginalitat de la feminitat i de la seva relació amb la trama i amb els teixits, amb l'ocultació i la transparència. La relació de la dona amb els treballs manuals que fan i desfan contínuament i que, per això, no posseeixen valor productiu.Mercat de les Flors (Barcelona), 6 de març a les 18 h i 7 de març a les 12 h.Una proposta per al públic familiar que vol oferir un entorn segur on els infants d’entre 6 i 11 anys puguin compartir un temps i un espai d’exploració tàctil. A partir d’un espectacle i del taller que el segueix, es desplegaran petites accions adaptades a tothom per practicar i descobrir formes de relació directa amb el món i amb els altres a través de la pell.Biblioteca Viladecans (Viladecans), 11 de març a les 18 h i les 20 h.Ariadna Peya i Marc Soler parlen de com es construeixen les relacions a partir del disc Analogia de l'A-mort de Clara Peya. Una creació que fusiona música, moviment i paraula en un espectacle accessible per a persones sordes.Antic Teatre (Barcelona), de l'11 al 21 de març a les 20 h.Una ficció especulativa en clau de fals documental que aborda la relació entre l’educació, la societat i la violència a partir de la història d'una adolescent que protagonitza un episodi violent al seu institut.Sala Hiroshima (Barcelona), de l'11 al 14 de març en diferents horaris.Una peregrinació a la recerca dels orígens dels creadors de l'espectacle, de la seva relació amb el folklore i els rastres de la seva identitat llatinoamericana, encara present en els seus cossos migrants, euroresidents i contemporanis.Centre Cívic Fort Pienc (Barcelona), 12 de març a les 19 h.Una obra que reflexiona, a través del claqué, la percussió corporal, la dansa i el teatre gestual sobre la comunitat i les connexions interpersonals, i sobre com la individualitat és una part essencial de l'engranatge que conforma el col·lectiu.Teatre Blas Infante (Badalona), 13 de març a les 20 h.Una de les noves estrelles del flamenc, el joveníssim bailaor badaloní Miguel Fernández Rivas, El Yiyo, ofereix la seva personal visió del gènere amb passió, sensibilitat i carisma.Teatre Zorrilla (Badalona), 14 de març a les 18 h.Un espectacle familiar de dansa que pren com a punt de partida les figures geomètriques i crea un muntatge sorprenent amb projeccions que interactuen amb el públic per mitjà d'ulleres 3D.SAT! Sant Andreu Teatre (Barcelona), 18 i 19 de març a les 20 h.Una mostra de la nova fornada de creadores i creadors formats al Conservatori Superior de Dansa, una aposta per una mirada diversa i plural de la dansa i la creació escènica contemporània. S'hi presenten Ciutat, de Núria Crespo Pérez; Sola A, d'Emma Romeu; Oblivion, de Silvia Batet; Ofelia, de Julia Romero i Japan, de Mabel Olea.Teatre Josep Maria de Sagarra (Santa Coloma), 19 de març a les 19 h.El projecte d'experimentació musical i escènica LaboratoriA proposa un viatge espacial per investigar sobre els rols de gènere i el fet de crear com a forma de vida.Pati de l'Escola Folch i Torres (Esplugues), 20 març a les 17 h.Dos intèrprets provinents de la dansa tradicional basca i dos més de les danses urbanes creen un espectacle vital i enèrgic on l’espai urbà es transforma en espai escènic amb la col·laboració del públic.Centre Cultural Terrassa (Terrassa), 20 de març a les 20h.Què passa quan dues persones conversen a les fosques? Elkarrizketa Ilunak (Converses a les fosques) és un muntatge innovador on Metamorphosis Dance investiga, des de la composició coreogràfica, la possibilitat o impossibilitat de comunicar-se.Sala Ramon Romagosa (Cornellà), 21 de març a les 12 h.Extractes de set grans ballets (El llac dels cignes, Romeu i Julieta, El Quixot, La Bayadère, La Ventafocs, El trencanous i La Bella Dorment) acompanyats, cadascun, d'una breu explicació audiovisual i dirigits als més petits de la casa i adults neòfits.Podeu consultar la programació completa de la Quinzena de dansa metropolitana en aquest enllaç