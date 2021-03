La victòria més difícil d'Aristòtil

Foto: Rainier Martin Ampongan

Aristòtil va néixer a Estagira (Grècia) cap a l'any 384 a.C (se'n desconeix la data exacta) i va morir a Eubea (Grècia) el 7 de març del 322 a.C. Va ser un gran coneixedor de multitud de disciplines, des de les matemàtiques fins a la psicologia. Recordem un dels grans pensadors i filòsofs de la història amb 14 reflexions seves.Els grans coneixements engendren grans dubtes.L'amistat és una ànima que habita en dos cossos. Un cor que habita en dues ànimes.L'ignorant afirma, el savi dubta i reflexiona.Els discursos inspiren menys confiança que les accions.Un deixeble de debò és aquell que supera el mestre.L'ànima és allò amb què vivim, sentim i pensem.Som el que fem repetidament. L'excel·lència, doncs, no és un acte, sinó un hàbit.​El que és amic de tothom no és un amic.El savi no diu tot el que pensa, però sí que pensa tot el que diu.L'home més poderós és el que és totalment amo de sí mateix.Els extrems són viciosos, la virtut és trobar el terme mitjà.La riquesa consisteix a gaudir més que a posseir.Considero més valent aquell que conquereix els seus desitjos que aquell que conquereix els seus enemics, perquè la victòria més difícil és la victòria amb un mateix.Qualsevol pot enfadar-se, això és molt fàcil. Però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el propòsit just i de forma correcta, això, certament, no resulta tan fàcil.